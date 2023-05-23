Розвінчуємо міфи про біологічні ритми

Поки про добові ритми ми знаємо більше, ніж про біоритми. Фото: Pexels

Прийнято вважати, що організми живих істот функціонують у певному біологічному ритмі, і розуміння циклічної природи фізичних, емоційних та інтелектуальних станів допомагає жити "у своєму ритмі". Втім, теорія біоритмів все ще маловивчена, і, як все маловивчене, вона обросла міфами та чутками. Далі розповімо про кілька поширених міфів про біологічні ритми людини.

Про біологічні ритми написали Nigms.

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Міф 1: Наше майбутнє залежить від біоритмів.

Біоритми надають інформацію про циклічні ритми фізичної, емоційної та інтелектуальної складових, які можуть впливати на наше самопочуття. Біоритми не слід розглядати як інструмент для передбачення конкретних подій.

Міф 2: Біоритми впливають на всіх однаково.

Теорія біоритмів припускає, що всі люди відчувають три цикли фіксованої тривалості. Однак, кожна людина має унікальні біоритми, які можуть відрізнятися від ритму інших. Немає універсальних закономірностей, застосовних до всіх, що підкреслюють індивідуальність біологічних ритмів людини.

Міф 3: Біоритми можна передбачити дуже точно.

Існують різні методи визначення біоритмів, але жоден з них не гарантує стовідсоткового результату. Популярність карт біоритмів у 1970-х роках, коли машини створювали діаграми на основі дат народження, була зумовлена насамперед модою, а не науковою достовірністю.

Міф 4: Біоритми впливають на всі аспекти життя.

Хоча біоритми можуть впливати на наше самопочуття, їх не можна вважати єдиним визначальним фактором у нашому житті. Інші важливі фактори, а саме — здоров’я, навколишнє середовище, соціальні взаємодії та особисті рішення також значно впливають на наше благополуччя. Біоритми слід розглядати лише як окремий аспект, що впливає на нас та наше самопочуття.

Що таке добові ритми?

На відміну від біоритмів добові, або ж циркадні ритми — це науково доведена концепція, підтверджена великою кількістю досліджень. "Циркадні ритми" регулюють фізіологічні процеси в нашому тілі протягом 24-годинного циклу під впливом зміни світла та темряви. Циркадні ритми впливають на сон, апетит, температуру тіла, гормональну активність та інші фізіологічні функції.

Основним регулятором циркадних ритмів — це гіпоталамус. Під впливом світла та темряви ця частина мозку синхронізує наш внутрішній біологічний годинник із природними змінами в навколишньому середовищі. Дотримуючись циркадного ритму, люди можуть оптимізувати свої цикли сну та неспання, а також — продуктивності та загального самопочуття.

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