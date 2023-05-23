Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow Оказалось, что это ложь: развенчиваем 4 мифа о природных биоритмах arrow

Оказалось, что это ложь: развенчиваем 4 мифа о природных биоритмах

23 мая 2023 16:15
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Развенчиваем мифы о биологических ритмах
Пока о суточных ритмах мы знаем больше, чем о биоритмах. Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Принято считать, что организмы живых существ функционируют в определенном биологическом ритме и понимание циклической природы физических, эмоциональных и интеллектуальных состояний помогает жить "в своем ритме". Впрочем, теория биоритмов все еще малоизучена, и, как все малоизученное, она обросла мифами и слухами. Далее расскажем о нескольких распространенных мифах о биологических ритмах человека.

О биологических ритмах написали Nigms.

Читайте также:

Миф 1: Наше будущее зависит от биоритмов

Биоритмы предоставляют собой информацию о циклических ритмах физической, эмоциональной и интеллектуальной составляющих, которые могут влиять на наше самочувствие. Биоритмы не следует рассматривать как инструмент для предсказания конкретных событий.

Миф 2: Биоритмы оказывают на всех одинаковое влияние

Теория биоритмов предполагает, что все люди ощущают три цикла фиксированной продолжительности. Однако каждый человек имеет уникальные биоритмы, которые могут отличаться от ритма других. Нет применимых ко всем универсальных закономерностей, подчеркивающих индивидуальность биологических ритмов человека.

Миф 3: Биоритмы можно предсказать очень точно

Есть разные способы определения биоритмов, но ни один из их не гарантирует стопроцентного результата. Популярность карт биоритмов в 1970-х годах, когда машины создавали диаграммы на основе дат рождения, была обусловлена, прежде всего, не научной достоверность, а модой.

Миф 4: Биоритмы оказывают влияние на все аспекты жизни

Хотя биоритмы могут оказывать влияние на наше самочувствие, их нельзя считать единственным определяющим фактором в нашей жизни. Другие важные факторы, а именно — здоровье, окружающая среда, социальные взаимодействия и личные решения также оказывают значительное влияние на наше благополучие. Биоритмы следует рассматривать только как отдельный аспект, влияющий на нас и наше самочувствие.

Что такое дневные ритмы?

В отличие от биоритмов суточные или циркадные ритмы — это научно доказанная концепция, подтвержденная большим количеством исследований. "Циркадные ритмы" регулируют физиологические процессы в нашем теле в течение 24-часового цикла под влиянием изменения света и тьмы. Циркадные ритмы влияют на сон, аппетит, температуру тела, гормональную активность и другие физиологические функции.

Основной регулятор циркадных ритмов — это гипоталамус. Под влиянием света и тьмы эта часть мозга синхронизирует наши внутренние биологические часы с естественными изменениями в окружающей среде. Соблюдая циркадный ритм, люди могут оптимизировать свои циклы сна и бодрствования, а также — поддерживать продуктивность и самочувствие.

Недавно мы писали о том, как перестать бояться воздушных тревог. Также вам может быть интересно узнать, что такое профессиональное выгорание и как с ним бороться.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас