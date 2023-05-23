Развенчиваем мифы о биологических ритмах

Пока о суточных ритмах мы знаем больше, чем о биоритмах. Фото: Pexels

Принято считать, что организмы живых существ функционируют в определенном биологическом ритме и понимание циклической природы физических, эмоциональных и интеллектуальных состояний помогает жить "в своем ритме". Впрочем, теория биоритмов все еще малоизучена, и, как все малоизученное, она обросла мифами и слухами. Далее расскажем о нескольких распространенных мифах о биологических ритмах человека.

О биологических ритмах написали Nigms.

Читайте также:

Миф 1: Наше будущее зависит от биоритмов

Биоритмы предоставляют собой информацию о циклических ритмах физической, эмоциональной и интеллектуальной составляющих, которые могут влиять на наше самочувствие. Биоритмы не следует рассматривать как инструмент для предсказания конкретных событий.

Миф 2: Биоритмы оказывают на всех одинаковое влияние

Теория биоритмов предполагает, что все люди ощущают три цикла фиксированной продолжительности. Однако каждый человек имеет уникальные биоритмы, которые могут отличаться от ритма других. Нет применимых ко всем универсальных закономерностей, подчеркивающих индивидуальность биологических ритмов человека.

Миф 3: Биоритмы можно предсказать очень точно

Есть разные способы определения биоритмов, но ни один из их не гарантирует стопроцентного результата. Популярность карт биоритмов в 1970-х годах, когда машины создавали диаграммы на основе дат рождения, была обусловлена, прежде всего, не научной достоверность, а модой.

Миф 4: Биоритмы оказывают влияние на все аспекты жизни

Хотя биоритмы могут оказывать влияние на наше самочувствие, их нельзя считать единственным определяющим фактором в нашей жизни. Другие важные факторы, а именно — здоровье, окружающая среда, социальные взаимодействия и личные решения также оказывают значительное влияние на наше благополучие. Биоритмы следует рассматривать только как отдельный аспект, влияющий на нас и наше самочувствие.

Что такое дневные ритмы?

В отличие от биоритмов суточные или циркадные ритмы — это научно доказанная концепция, подтвержденная большим количеством исследований. "Циркадные ритмы" регулируют физиологические процессы в нашем теле в течение 24-часового цикла под влиянием изменения света и тьмы. Циркадные ритмы влияют на сон, аппетит, температуру тела, гормональную активность и другие физиологические функции.

Основной регулятор циркадных ритмов — это гипоталамус. Под влиянием света и тьмы эта часть мозга синхронизирует наши внутренние биологические часы с естественными изменениями в окружающей среде. Соблюдая циркадный ритм, люди могут оптимизировать свои циклы сна и бодрствования, а также — поддерживать продуктивность и самочувствие.

Недавно мы писали о том, как перестать бояться воздушных тревог. Также вам может быть интересно узнать, что такое профессиональное выгорание и как с ним бороться.