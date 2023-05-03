Професійне вигорання: 6 методів лікування

Що таке вигорання? Фото: Pexels

Робоче вигорання — це стан емоційного та фізичного виснаження, що може бути наслідком відсутності відпочинку, високого щоденного навантаження, конфліктів з колегами та стресу. В стані вигорання людина почувається дуже втомленою і не може виконувати свою роботу, адже попри всі зусилля мозок просто відмовляється працювати так, як зазвичай.

Про це пише ВООЗ.

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Основні симптоми вигорання

Описані нижче симптоми свідчать про те, що у вас наступило вигоряння:

• нездатність відновлюватися після відпочинку.

• втрата інтересу до роботи;

• постійне відчуття пригніченості, безнадії та роздратування;

• неможливість зосередитися та прийняти рішення;

• зниження продуктивності та погіршення якості роботи;

• погіршення стосунків з колегами та клієнтами, а також почуття соціальної відчуженості;

• біль у спині, головний біль, поява надмірної ваги чи втрата ваги, проблеми зі сном;

• збільшення кількості відгулів та поява шкідливих звичок.

Якщо ви відчуваєте ознаки вигорання, то, перш за все, слід визнати проблему і перестати заперечувати той факт, що це може серйозно зашкодити вашому здоров'ю. Обов’язково візьміть паузу і дайте своєму організму час на відновлення.

Що робити якщо вигорів на роботі? Фото: Pexels

Як вилікувати вигорання?

Єдиний спосіб вилікувати вигорання — це комплексний підхід.

1. Зміна роду занять. Варто зосередитися на позитивних аспектах роботи та встановити чіткі межі між особистим і офісним життям. Якщо робота більше не викликає жодного задоволення вам доведеться її змінити.

2. Фізична релаксація. Вам допоможуть масаж, йога, медитація й регулярні заняття спортом.

3. Зв'язок з близькими. Розкажіть рідним про свою проблему і попросіть їх тимчасово взяти на себе частину ваших домашніх обов’язків.

4. Спробуйте знайти спільну мову з колегами. Домовтеся як всі сторони конфлікту будуть діяти для того, аби конфлікти більше не виникали.

5. Підтримка психолога або терапевта. Психолог допоможе знайти оптимальні способи вирішення проблеми та відшукати ресурси для подолання вигорання.

6. Вдосконалення навичок. можна змінити підхід до роботи та вдосконалити свої навички й знання для того, щоб почуватися більш компетентним і впевненим.

Вигорання неможливо вилікувати за один день, однак, якщо ви вживете усіх необхідних заходів, то точно зможете повернутися до нормального життя і знову навчитеся отримувати задоволення від роботи.

До речі, можливо, ваш головний біль — це не ознака вигорання, а наслідок впливу атмосферних явищ? Нещодавно ми писали про те, як магнітні бурі впливають на самопочуття.