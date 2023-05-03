Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Згоріла на роботі: що таке вигорання і як з ним боротися? arrow

Згоріла на роботі: що таке вигорання і як з ним боротися?

3 травня 2023 16:21
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Професійне вигорання: 6 методів лікування
Що таке вигорання? Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Робоче вигорання — це стан емоційного та фізичного виснаження, що може бути наслідком відсутності відпочинку, високого щоденного навантаження, конфліктів з колегами та стресу. В стані вигорання людина почувається дуже втомленою і не може виконувати свою роботу, адже попри всі зусилля мозок просто відмовляється працювати так, як зазвичай.

Про це пише ВООЗ.

Читайте також:

Основні симптоми вигорання

Описані нижче симптоми свідчать про те, що у вас наступило вигоряння:

•    нездатність відновлюватися після відпочинку.
•    втрата інтересу до роботи;
•    постійне відчуття пригніченості, безнадії та роздратування;
•    неможливість зосередитися та прийняти рішення;
•    зниження продуктивності та погіршення якості роботи;
•    погіршення стосунків з колегами та клієнтами, а також почуття соціальної відчуженості;
•    біль у спині, головний біль, поява надмірної ваги чи втрата ваги, проблеми зі сном;
•    збільшення кількості відгулів та поява шкідливих звичок.

Якщо ви відчуваєте ознаки вигорання, то, перш за все, слід визнати проблему і перестати заперечувати той факт, що це може серйозно зашкодити вашому здоров'ю. Обов’язково візьміть паузу і дайте своєму організму час на відновлення.

професійне вигорання
Що робити якщо вигорів на роботі? Фото: Pexels

Як вилікувати вигорання?

Єдиний спосіб вилікувати вигорання — це комплексний підхід. 
1. Зміна роду занять. Варто зосередитися на позитивних аспектах роботи та встановити чіткі межі між особистим і офісним життям. Якщо робота більше не викликає жодного задоволення вам доведеться її змінити.
2. Фізична релаксація. Вам допоможуть масаж, йога, медитація й регулярні заняття спортом.
3. Зв'язок з близькими. Розкажіть рідним про свою проблему і попросіть їх тимчасово взяти на себе частину ваших домашніх обов’язків.
4. Спробуйте знайти спільну мову з колегами. Домовтеся як всі сторони конфлікту будуть діяти для того, аби конфлікти більше не виникали.
5. Підтримка психолога або терапевта. Психолог допоможе знайти оптимальні способи вирішення проблеми та відшукати ресурси для подолання вигорання.
6. Вдосконалення навичок. можна змінити підхід до роботи та вдосконалити свої навички й знання для того, щоб почуватися більш компетентним і впевненим.

Вигорання неможливо вилікувати за один день, однак, якщо ви вживете усіх необхідних заходів, то точно зможете повернутися до нормального життя і знову навчитеся отримувати задоволення від роботи.

До речі, можливо, ваш головний біль — це не ознака вигорання, а наслідок впливу атмосферних явищ? Нещодавно ми писали про те, як магнітні бурі впливають на самопочуття.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB