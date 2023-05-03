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Сгорела на работе: что такое выгорание и как с ним бороться?

3 мая 2023 16:21
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Профессиональное выгорание: 6 методов лечения выгорания
Что такое выгорание? Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Рабочее выгорание – это состояние эмоционального и физического истощения, которое может быть следствием отсутствия отдыха, высокой ежедневной нагрузки, конфликтов с коллегами и стресса. В состоянии выгорания человек чувствует себя очень уставшим и не может выполнять свою работу, ведь вопреки всем усилиям мозг просто отказывается работать так, как обычно.

Об этом пишет ВООЗ.

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Основные симптомы выгорания

Описанные ниже симптомы это свидетельствуют о том, что у вас наступило выгорание:

• неспособность восстановится после отдыха;
• потеря интереса к работе;
• постоянное чувство подавленности, безнадежности и раздражения;
• неспособность сосредоточиваться и принять решение;
• снижение производительности и ухудшение качества работы;
• ухудшение отношений с коллегами и клиентами, а также чувство социальной отрешенности;
• боль в спине, головная боль, появление лишнего веса или потеря веса, проблемы со сном;
• увеличение количества отгулов и появление вредных привычек.

Если вы чувствуете признаки выгорания, то, прежде всего, следует признать проблему и перестать отрицать тот факт, что это может серьезно повредить вашему здоровью. Обязательно возьмите паузу и дайте своему организму время восстановиться.

профессиональное выгорание
Что делать если выгорел на работе? Фото: Pexels

Как вылечить выгорание?

Единственный способ вылечить выгорание – это комплексный подход.
1. Смена рода занятий. Следует сосредоточиться на положительных аспектах работы и установить четкие границы между личной и офисной жизнью. Если работа больше не вызывает удовольствия, то вам придется ее сменить.
2. Физическая релаксация. Вам помогут массаж, йога, медитация и регулярные занятия спортом.
3. Связь с близкими. Расскажите родным о своей проблеме и попросите их взять на себя часть ваших домашних обязанностей.
4. Попытайтесь найти общий язык с коллегами. Договоритесь, как все стороны конфликта будут действовать для того, чтобы конфликты больше не возникали.
5. Поддержка психолога или терапевта. Психолог поможет найти оптимальные способы решения проблемы и найти ресурсы для преодоления выгорания.
6. Совершенствование навыков. Стоит изменить подход к работе и усовершенствовать свои навыки и знания, чтобы чувствовать себя более компетентным и уверенным.

Выгорание невозможно вылечить за один день, однако, если вы примете все необходимые меры, то точно сможете вернуться к нормальной жизни и снова научитесь получать удовольствие от работы.

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