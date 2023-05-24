Що може викликати цукровий діабет

Лікар консультує пацієнтів. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У 415 млн людей у всьому світі мають цукровий діабет, і приблизно 193 млн — не знають про це. Лікарі зазначають, що 90% випадків захворювання — це діабет саме другого типу. Та попри те, що діабету цього типу можна запобігти, захворюваність зростає.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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Медики звертають увагу, що спочатку діабет другого типу практично не має ознак та симптомів, і це призводить до того, що вперше діагноз встановлюється, коли людина хворіє впродовж декількох років.

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"Водночас в організмі можуть виникати незворотні зміни, що спричиняють ускладнення, наприклад, діабетична стопа, ретинопатія тощо. Захворювання постійно прогресує, тож бажано починати лікування одразу після встановлення діагнозу. А ще краще, на етапі предіабету", — повідомили в МОЗ.

Що таке предіабет

Предіабет — це стан, за якого рівень глюкози ще не відповідає критеріям діабету, але вже відображає порушення вуглеводного обміну. Він сигналізує, що ризик розвитку цукрового діабету дуже високий.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Виявити предіабет можна за допомогою аналізу із визначення рівня глюкози в плазмі крові натщесерце та глікозильованого гемоглобіну HbA1C", — нагадали в МОЗ.

Інформаційне зображення. Фото: МОЗ

У випадку виявлення предіабету для запобігання подальшому розвитку цукрового діабету другого типу ефективною буде корекція способу життя (підвищення фізичної активності, раціональне харчування тощо). Ведення осіб з предіабетом — відповідальність сімейного лікаря.

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