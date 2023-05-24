Что может вызвать сахарный диабет

В МОЗ рассказали о факторах риска диабета второго типа
У 415 млн человек во всем мире имеют сахарный диабет, и примерно 193 млн — не знают об этом. Врачи отмечают, что 90% случаев заболевания — это диабет именно второго типа. Но несмотря на то, что диабет этого типа можно предотвратить, заболеваемость растет.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.
Какие симптомы диабета
Медики обращают внимание, что сначала диабет второго типа практически не имеет признаков и симптомов, и это приводит к тому, что впервые диагноз устанавливается, когда человек болеет несколько лет.
"В то же время в организме могут возникать необратимые изменения, которые приводят к осложнениям, например, диабетическая стопа, ретинопатия и т.д. Заболевание постоянно прогрессирует, поэтому желательно начинать лечение сразу после установления диагноза. А еще лучше, на этапе предиабета", — сообщили в МОЗ.
Что такое предиабет
Предиабет – это состояние, при котором уровень глюкозы еще не отвечает критериям диабета, но уже отражает нарушение углеводного обмена. Он сигнализирует, что риск развития сахарного диабета очень высок.
"Обнаружить предиабет можно с помощью анализа по определению уровня глюкозы в плазме крови натощак и гликозилированного гемоглобина HbA1C", — напомнили в МОЗ.
В случае выявления предиабета для предотвращения дальнейшего развития сахарного диабета второго типа эффективна коррекция образа жизни (повышение физической активности, рациональное питание и т.п.). Ведение лиц с предиабетом — ответственность семейного врача.
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