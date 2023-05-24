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В МОЗ рассказали о факторах риска диабета второго типа

24 мая 2023 13:32
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что может вызвать сахарный диабет
Врач консультирует пациентов. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

У 415 млн человек во всем мире имеют сахарный диабет, и примерно 193 млн — не знают об этом. Врачи отмечают, что 90% случаев заболевания — это диабет именно второго типа. Но несмотря на то, что диабет этого типа можно предотвратить, заболеваемость растет.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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Какие симптомы диабета

Медики обращают внимание, что сначала диабет второго типа практически не имеет признаков и симптомов, и это приводит к тому, что впервые диагноз устанавливается, когда человек болеет несколько лет.

Иллюстративное изображение. Фото: Pexels

"В то же время в организме могут возникать необратимые изменения, которые приводят к осложнениям, например, диабетическая стопа, ретинопатия и т.д. Заболевание постоянно прогрессирует, поэтому желательно начинать лечение сразу после установления диагноза. А еще лучше, на этапе предиабета",  сообщили в МОЗ.

Что такое предиабет

Предиабет – это состояние, при котором уровень глюкозы еще не отвечает критериям диабета, но уже отражает нарушение углеводного обмена. Он сигнализирует, что риск развития сахарного диабета очень высок.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"Обнаружить предиабет можно с помощью анализа по определению уровня глюкозы в плазме крови натощак и гликозилированного гемоглобина HbA1C", — напомнили в МОЗ.

Информационное изображение. Фото: МОЗ

В случае выявления предиабета для предотвращения дальнейшего развития сахарного диабета второго типа эффективна коррекция образа жизни (повышение физической активности, рациональное питание и т.п.). Ведение лиц с предиабетом — ответственность семейного врача.

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