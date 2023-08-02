Яка ягода покращує роботу мозку та знижує тиск – що кажуть медики

Щаслива жінка, яка вживає свіжі ягоди. Фото: Freepik

Літо — це час смачних та соковитих ягід, які не тільки додають насолодження під час вживання, а й добре впливають на організм людини. Зокрема, медики назвали популярну ягоду, яка здатна покращити функцію мозку та знизити артеріальний тиск людини.

Про це повідомляє Express.

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Дослідження медиків

Лікарі провели важливе дослідження за участю 25 здорових людей у віці від 60 до 70 років. Протягом восьми тижнів учасники експерименту щодня споживали 26 грамів ліофілізованого порошку полуниці, що дорівнює двом порціям цієї ягоди.

Полуниця, яку вживали під час дослідження. Фото: Freepik

Потім був період виведення, який тривав чотири тижні, коли учасники дослідження не приймали цей порошок. Згодом протягом восьми тижнів вони знову почали приймати ліофілізований порошок полуниці. Медики міряли в них продуктивність, кардіометаболічний стан, об’єм талії та артеріальний тиск.

У результаті експерименту медики виявили, що у людей, які вживали полуницю, в кінці кожного періоду на 5,2% активувалося оброблення когнітивних функцій. Крім того, у учасників дослідження на 3,6% покращився артеріальний тиск.

Артеріальний тиск, який покращився у людей від вживання полуниці. Фото: Freepik

За словами дослідників, експерименти, які проводилися раніше, показували позитивний вплив полуниці на стан серцево-судинної системи, тому нове дослідження ще раз підтверджує той факт, що ця ягода дуже добре впливає на здоров’я людини.

Медики зазначають, що додавання полуниці до щоденного раціону харчування може покращити стан здоров’я у людей похилого віку, тому це слід зробити.

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