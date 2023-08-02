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Эта ягода улучшает работу мозга и снижает давление: срочно добавьте в рацион

2 августа 2023 19:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какая ягода улучшает работу мозга и снижает давление – что говорят медики
Счастливая женщина, которая употребляет свежие ягоды. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Лето — это время вкусных и сочных ягод, которые не только добавляют наслаждения во время употребления, но и хорошо влияют на организм человека. В частности, медики назвали популярную ягоду, способную улучшить функцию мозга и снизить артериальное давление человека.

Об этом сообщает Express.

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Исследование медиков

Врачи провели важное исследование с участием 25 здоровых людей в возрасте от 60 до 70 лет. В течение восьми недель участники эксперимента ежедневно потребляли 26 граммов лиофилизированного порошка клубники, равный двум порциям этой ягоды.

Клубника
Клубника, которую употребляли при исследовании. Фото: Freepik

Затем был период выведения, длившийся четыре недели, когда участники исследования не принимали этот порошок. Впоследствии в течение восьми недель они снова начали принимать лиофилизированный порошок клубники. Медики мерили в них производительность, кардиометаболическое состояние, объем талии и артериальное давление.

В результате эксперимента медики обнаружили, что у людей, употреблявших клубнику, в конце каждого периода на 5,2% активировалась обработка когнитивных функций. Кроме того, у участников исследования на 3,6% улучшилось артериальное давление.

Артериальное давление
Артериальное давление, которое улучшилось у людей от употребления клубники. Фото: Freepik

По словам исследователей, проводившиеся ранее эксперименты показывали положительное влияние клубники на состояние сердечно-сосудистой системы, поэтому новое исследование еще раз подтверждает тот факт, что эта ягода очень хорошо влияет на здоровье человека.

Медики отмечают, что добавление клубники в ежедневный рацион питания может улучшить состояние здоровья у пожилых людей, поэтому это следует сделать.

Напомним, мы писали о том, почему медики категорически не рекомендуют употреблять жевательную резинку.

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