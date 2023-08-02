Какая ягода улучшает работу мозга и снижает давление – что говорят медики

Эта ягода улучшает работу мозга и снижает давление: срочно добавьте в рацион
Лето — это время вкусных и сочных ягод, которые не только добавляют наслаждения во время употребления, но и хорошо влияют на организм человека. В частности, медики назвали популярную ягоду, способную улучшить функцию мозга и снизить артериальное давление человека.
Об этом сообщает Express.
Какая ягода улучшает работу мозга и снижает давление?
Исследование медиков
Врачи провели важное исследование с участием 25 здоровых людей в возрасте от 60 до 70 лет. В течение восьми недель участники эксперимента ежедневно потребляли 26 граммов лиофилизированного порошка клубники, равный двум порциям этой ягоды.
Затем был период выведения, длившийся четыре недели, когда участники исследования не принимали этот порошок. Впоследствии в течение восьми недель они снова начали принимать лиофилизированный порошок клубники. Медики мерили в них производительность, кардиометаболическое состояние, объем талии и артериальное давление.
В результате эксперимента медики обнаружили, что у людей, употреблявших клубнику, в конце каждого периода на 5,2% активировалась обработка когнитивных функций. Кроме того, у участников исследования на 3,6% улучшилось артериальное давление.
По словам исследователей, проводившиеся ранее эксперименты показывали положительное влияние клубники на состояние сердечно-сосудистой системы, поэтому новое исследование еще раз подтверждает тот факт, что эта ягода очень хорошо влияет на здоровье человека.
Медики отмечают, что добавление клубники в ежедневный рацион питания может улучшить состояние здоровья у пожилых людей, поэтому это следует сделать.
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