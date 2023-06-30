Кому категорично не можна вживати цибулю – ці люди під загрозою

Молода дівчина, яка виступає проти вживання цибулі. Фото: Freepik

Цибуля — це дуже унікальний овоч, який додають майже в кожну страву під час готування, але у великої кількості людей можуть виникати різні проблеми зі здоров’ям. Тому медики пояснили, чому краще не вживати цибулю та до яких наслідків вона може призвести.

Про це повідомляє Healthline.

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Вчені зазначили, що щонайменше 10% людей страждають від серйозних проблем зі здоров’ям через надмірне споживання цибулі. Зокрема, вона наносить велику шкоду тим людям, хто страждає від роздратованого кишківника, та може спровокувати діарею та здуття.

Також фахівці стверджують, що близько 1% населення на Землі страждає від алергії на цибулю. Ця алергічна реакція може виникати також як харчова непереносимість. Втім, лікарі вважають, що кількість людей, які страждають від проблем зі здоров’ям через цей овоч, може бути більшою.

Цибуля, від якої страждає велика кількість людей на світі. Фото: Pexels

На жаль, немає варіантів перевірити, чи має людина непереносимість цього овочу, оскільки в різних людей можуть бути різні симптоми. Але якщо людина відчує запаморочення, сильну головну біль чи її почне нудити, їй варто прибрати цибулю зі свого раціону харчування.

Як стверджують медики, цибуля серйозно підвищує рівень кислотності в шлунку людини. Її не слід вживати людям, які страждають від виразки, гастриту або панкреатиту. Причому, їсти не слід таким людям саме сиру ріпчасту цибулю.

Цибуля, яку не варто вживати людям з виразкою, гастритом чи панкреатитом. Фото: Freepik

Медики зазначають, що на день не можна вживати більше однієї дрібної голівки цибулі, в інакшому випадку в людини може постраждати слизова, вона може постраждати від нападів астми та підвищеного тиску. Також її не можна їсти людям, які намагаються схуднути, адже вона активує апетит.

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