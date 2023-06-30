Кому категорически нельзя употреблять лук – эти люди — под угрозой

Молодая девушка, выступающая против употребления лука. Фото: Freepik

Лук — это очень уникальный овощ, который добавляют почти в каждое блюдо во время приготовления, но у большого количества людей могут возникать разные проблемы со здоровьем. Поэтому медики объяснили, почему лучше не употреблять лук и к каким последствиям он может привести.

Об этом сообщает Healthline.

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Кому лучше не употреблять лук?

Ученые отметили, что не менее 10% людей страдают серьезными проблемами со здоровьем из-за чрезмерного употребления лука. В частности, он наносит большой вред тем людям, кто страдает от раздраженного кишечника, и может спровоцировать диарею и вздутие.

Также специалисты утверждают, что около 1% населения Земли страдает от аллергии на лук. Эта аллергическая реакция может также возникать как пищевая непереносимость. Впрочем, врачи считают, что количество людей, страдающих от проблем со здоровьем из-за этого овоща, может быть больше.

Лук, от которого страдает большое количество людей в мире. Фото: Pexels

К сожалению, нет вариантов проверить, имеет ли человек непереносимость этого овоща, поскольку у разных людей могут быть разные симптомы. Но если человек почувствует головокружение, сильную головную боль или его начнет тошнить, ему следует убрать лук со своего рациона питания.

Как говорят медики, лук серьезно повышает уровень кислотности в желудке человека. Его не следует употреблять людям, страдающим от язвы, гастрита или панкреатита. Причем, есть не следует таким людям именно сырой репчатый лук.

Лук, который не следует употреблять людям с язвой, гастритом или панкреатитом. Фото: Freepik

Медики отмечают, что в день нельзя употреблять более одной мелкой головки лука, в противном случае у человека может пострадать слизистая, он может пострадать от приступов астмы и повышенного давления. Также его нельзя есть людям, пытающимся похудеть, ведь он активирует аппетит.

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