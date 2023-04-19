Як редиска впливає на здоров'я людини – про це мало, хто знав

Користь редиски для здоров'я людини. Фото: iStock

Медики розповіли, яку користь для здоров’я людини несе дуже популярна редиска. За словами фахівців, до складу цього овоча входить велика кількість вітамінів, корисних речовин, рослинної клітковини та різних мікроелементів, які дуже потрібні організму людини.

Про це повідомляє портал Pinkvilla.

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Користь редиски для організму

Слід знати, яку користь для організму несе популярна редиска:

Зміцнення імунітету. У редисці є багато ефірних олій, через що вона гріє, активує кровообіг, а також є корисною під час застуди та вірусних хвороб.

Профілактика авітамінозу. Свіжа редиска має дуже багато вітамінів, які так необхідні на початку весни.

Контроль тиску. У складі редиски присутній вітамін РР, магній та калій, через що вона зміцнює судини та знижує артеріальний тиск.

Користь при зайвій вазі. Цей овоч також знижує тиск та покращує обмін холестерину.

Стабілізація функції шлунково-кишкового тракту. Через велику кількість клітковини та води редиска допомагає кишківнику під час запорів.

Заспокоєння нервової системи. Вітаміни групи В покращують функцію головного мозку та периферичної нервової системи.

Редиска, яка несе велику користь для організму. Фото ілюстративне: Pexels

Користь редиски для людей із зайвою вагою

У складі редиски присутній низький рівень калорій, через що організм може витрачати більше енергії на перетравлення, аніж отримати під час вживання. Також через великий вміст води та клітковини вона нормалізує травлення та не дає зайвій рідині затримуватися в організмі.

Зайва вага у людини. Фото: Pexels

Користь для здоров’я жінок

Цей овоч знижує ризик розвитку онкології, підтримує стан матки, покращує настрій та не дає розвиватися варикозу.

Також редиска активує обмін речовин, позбавляє від закрепів, виводить надмірний холестерин, розріджує кров та бореться із зайвою вагою. Крім того, з неї можна робити маски та зволожувати шкіру обличчя.

Жіноче здоров'я. Фото: Pexels

Користь для чоловічого здоров’я

Редиска попереджає про аденому простати в чоловіків, покращує склад сперми, зміцнює організм, основу кісток та м’язову тканину. А завдяки тому, що у складі редиски є саліцилати, вона може нейтралізувати біль та напругу в м’язах після спорту.

Чоловіче здоров'я. Фото: Pexels

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