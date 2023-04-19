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Похудение, увлажнение кожи и укрепление мышц: названа невероятная польза редиски

19 апреля 2023 15:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как редис влияет на здоровье человека – об этом мало кто знал
Польза редиски для здоровья человека. Фото: iStock
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики рассказали, какую пользу для здоровья человека несет очень популярная редиска. По словам специалистов, в состав этого овоща входит большое количество витаминов, полезных веществ, растительной клетчатки и различных микроэлементов, очень нужных организму человека.

Об этом сообщает портал Pinkvilla.

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Польза редиса для организма

Следует знать, какую пользу для организма несет популярная редиска:

  • Укрепление иммунитета. В редиске много эфирных масел, из-за чего она греет, активирует кровообращение, а также полезна во время простуды и вирусных болезней.
  • Профилактика авитаминоза. Свежая редиска имеет очень много витаминов, которые так необходимы в начале весны.
  • Контроль давления. В составе редиса присутствует витамин РР, магний и калий, поэтому он укрепляет сосуды и снижает артериальное давление.
  • Польза при избыточном весе. Этот овощ снижает давление и улучшает обмен холестерина.
  • Стабилизация функции желудочно-кишечного тракта. Из-за большого количества клетчатки и воды редис помогает кишечнику во время запоров.
  • Успокоение нервной системы. Витамины группы В улучшают функцию мозга и периферической нервной системы.
Редис
Редис, который несет большую пользу для организма. Фото иллюстративное: Pexels

Польза редиса для людей с лишним весом

В составе редиса присутствует низкий уровень калорий, из-за чего организм может тратить больше энергии на переваривание, чем получить при употреблении. Также из-за большого содержания воды и клетчатки он нормализует пищеварение и не дает излишней жидкости задерживаться в организме.

Лишний вес
Лишний вес у человека. Фото: Pexels

Польза для здоровья женщин

Этот овощ снижает риск развития онкологии, поддерживает состояние матки, улучшает настроение и не дает развиваться варикозу.

Также редис активирует обмен веществ, избавляет от запоров, выводит чрезмерный холестерин, разжижает кровь и борется с лишним весом. Кроме того, из него можно делать маски и увлажнять кожу лица.

Женское здоровье
Женское здоровье. Фото: Pexels

Польза для мужского здоровья

Редис предупреждает об аденоме простаты у мужчин, улучшает состав спермы, укрепляет организм, основу костей и мышечную ткань. А благодаря тому, что в составе редиса есть салицилаты, он может нейтрализовать боль и напряжение в мышцах после спорта.

Мужское здоровье
Мужское здоровье. Фото: Pexels

Напомним, мы писали о том, какие продукты питания имеют наибольшую пользу организму человека.

Ранее мы говорили, какие продукты питания способны укрепить иммунную систему человека.

Также мы сообщали о том, какие продукты питания повышают уровень холестерина.

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