Чим небезпечний бутерброд з сиром та ковбасою – краще не вживати

Бутерброд з сиром та ковбасою, який є шкідливим для здоров'я. Фото: скриншот з YouTube

Велика кількість людей любить на перекуси брати та вживати бутерброди з ковбасою, не замислюючись про те, чи корисним є такий перекус. Медики пояснили, наскільки небезпечними є бутерброди з ковбасою та сиром для здоров’я людини.

Новини.LIVE пояснює, чим небезпечні бутерброди з ковбасою та сиром.

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Небезпека для організму

Варто розуміти, що бутерброди з ковбасою та сиром, особливо щодня, не можна вживати за деякими причинами. Медики стверджують, що до складу ковбаси входить велика кількість натрію (солі), який при надмірному вживанні підвищує артеріальний тиск і провокує ризик серцево-судинних захворювань.

Бутерброди з ковбасою та сиром, які є шкідливими для здоров'я. Фото: Pexels

Також до складу сиру та ковбаси входить велика кількість насичених жирів, які в надмірному вживанні можуть підвищити шанс хвороб серця та інших проблем зі здоров’ям у людини. Більш того, якщо попередньо підсмажити ковбасу у фритюрі або на сковороді, ситуація погіршиться, адже так збільшується вміст шкідливих трансжирів та жирів.

Чи можна вживати бутерброди та чим можна їх замінити?

Для того, щоб нанести користь організму, можна вживати тости, а ковбасу та сир замінити на авокадо та омлет або яйцями-пашот. Річ у тому, що до складу авокадо входять корисні жири, а до складу яєць входить багато білка та інших поживних компонентів.

Бутерброди з авокадо, яким можна замінити ковбасу. Фото: Pexels

Також можна на сніданок вживати вівсянку, наприклад, мюслі, які містять низький рівень цукру, або цільнозернові пластівці. Запивати вівсянку, пластівці або мюслі можна рослинним молоком або звичайним. Крім того, можна на сніданок обрати грецький йогурт з горіхами та фруктами.

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