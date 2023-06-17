Чем опасен бутерброд с сыром и колбасой – лучше не употреблять

Бутерброд с сыром и колбасой, который вреден для здоровья. Фото: скриншот с YouTube

Большое количество людей любит на перекусы брать и употреблять бутерброды с колбасой, не задумываясь о том, полезен ли такой перекус. Медики объяснили, насколько опасны бутерброды с колбасой и сыром для здоровья человека.

Новини.LIVE объясняет, чем опасны бутерброды с колбасой и сыром.

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Почему нельзя употреблять бутерброды с сыром и колбасой?

Опасность для организма

Следует понимать, что бутерброды с колбасой и сыром, особенно каждый день, нельзя употреблять по некоторым причинам. Медики утверждают, что в состав колбасы входит большое количество натрия (соли), который при чрезмерном употреблении повышает артериальное давление и провоцирует риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Бутерброды с колбасой и сыром, которые вредны для здоровья. Фото: Pexels

Также в состав сыра и колбасы входит множество насыщенных жиров, которые в чрезмерном употреблении могут повысить шанс болезней сердца и других проблем со здоровьем у человека. Более того, если предварительно поджарить колбасу во фритюре или на сковороде, ситуация ухудшится, ведь так увеличивается содержание вредных трансжиров и жиров.

Можно ли есть бутерброды и чем можно их заменить?

Для того, чтобы нанести пользу организму, можно употреблять тосты, а колбасу и сыр заменить авокадо и омлет или яйцами-пашот. Дело в том, что в состав авокадо входят полезные жиры, а в состав яиц входит много белка и других питательных компонентов.

Бутерброды с авокадо, которым можно заменить колбасу. Фото: Pexels

Также можно на завтрак употреблять овсянку, например, мюсли, содержащие низкий уровень сахара, или цельнозерновые хлопья. Запивать овсянку, хлопья или мюсли можно растительным молоком или обычным. Кроме того, можно на завтрак выбрать греческий йогурт с орехами и фруктами.

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