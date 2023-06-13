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Краще ним не зловживати! Як твердий сир може нашкодити людині

13 червня 2023 19:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як твердий сир шкодить здоров'ю людини – краще ним не зловживати
Твердий сир, який може серйозно нашкодити людині. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дуже багато людей люблять вживати твердий сир через те, що він є дуже смачним продуктом, але попри велику кількість вітамінів, корисним його не назвати. Медики розповіли, чим може нашкодити твердий сир, та пояснили, за якої причини ним не можна зловживати.

Про це повідомляє British Heart Foundation.

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В різних країнах люблять комбінувати сир з різними соусами, робити різні нарізки або додавати до різних страв. Крім того, він ідеально підходить під червоне чи біле вино. Але медики пояснили, що попри його смакові цінності, зловживати ним не рекомендується.

Яку шкоду організму людини може нанести твердий сир?

Фахівці пояснюють, що на добу рекомендується вживати не більше трьох порцій сиру, інакше можна наразити себе на багато різних проблем.

Твердий сир
Твердий сир, який може нашкодити організму. Фото: Pexels

Зайві кілограми

Річ у тому, що сир містить багато калорій, через що при зловживанні він може вплинути на кількість внутрішнього та вісцерального жиру, який відкладається на животі та талії людини.

Погіршення стану шлунково-кишкового тракту

У складі твердого сиру немає клітковини, через що в людини можуть виникати запори. Крім того, зловживання цього продукту харчування може погіршили функцію шлунку та кишківника, через що людина може відчувати дискомфорт та здуття.

Проблемы с кишечником
Проблеми з кишківником в дорослого хлопця. Фото: Freepik

Проблеми з серцем

Твердий сир містить у своєму складі велику кількість насичених жирів, через що в організмі може збільшитися кількість "поганого" холестерину, який погіршує серцевий стан людини. Якщо є велике бажання з’їсти сир, щоб не зіпсувати систему серця та сосудів, варто обрати саме білі сорти.

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти харчування можуть зіпсувати зір людини.

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