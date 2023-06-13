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Лучше им не злоупотреблять! Как твердый сыр может навредить человеку

13 июня 2023 19:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как твердый сыр вредит здоровью человека – лучше им не злоупотреблять
Твердый сыр, который может серьезно навредить человеку. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Очень многие любят употреблять твердый сыр из-за того, что он очень вкусный продукт, но несмотря на большое количество витаминов, полезным его не назвать. Медики рассказали, чем может навредить сыр, и объяснили, по какой причине им нельзя злоупотреблять.

Об этом сообщает British Heart Foundation.

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В разных странах любят комбинировать сыр с разными соусами, делать разные нарезки или добавлять в разные блюда. Кроме того, он идеально подходит для красного или белого вина. Но медики объяснили, что, несмотря на его вкусовые ценности, злоупотреблять им не рекомендуется.

Какой вред человеческому организму может нанести твердый сыр?

Специалисты объясняют, что в сутки рекомендуется употреблять не более трех порций сыра, иначе можно подвергнуть себя множеству разных проблем.

Твердый сыр
Твердый творог, который может навредить организму. Фото: Pexels

Лишние килограммы

Дело в том, что сыр содержит много калорий, поэтому при злоупотреблении он может повлиять на количество внутреннего и висцерального жира, который откладывается на животе и талии человека.

Ухудшение состояния желудочно-кишечного тракта

В составе сыра нет клетчатки, из-за чего у человека могут возникать запоры. Кроме того, злоупотребление этого продукта может ухудшить функцию желудка и кишечника, из-за чего человек может испытывать дискомфорт и вздутие.

Проблемы с кишечником
Проблемы с кишечником у взрослого парня. Фото: Freepik

Проблемы с сердцем

Твердый сыр содержит в своем составе большое количество насыщенных жиров, из-за чего в организме может увеличиться количество "плохого" холестерина, ухудшающего сердечное состояние человека. Если есть большое желание съесть сыр, чтобы не испортить систему сердца и сосудов, следует выбрать белые сорты.

Напомним, мы писали о том, какие продукты могут испортить зрение человека.

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