Чому виникає бажання їсти солодке після їжі

Апетит після їжі. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато з людей відзначають, що іноді після їжі не можуть втриматись аби не з'їсти чогось солоденького, незважаючи на те, що наче ситно та збалансовано поїли.

Про це повідомила лікарка, дієтологиня, к.мед.н. Ольга Безугла.

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"У більшості випадків це часто питання звички, тим паче якщо це виникає після їжі та не викликано фізіологічною потребою у глюкозі, а бажання виникає на підсвідомому рівні і доведене до автоматизму, тому що ви так завжди робите, і Ваш мозок звик до такої послідовності дій, вона вважається йому абсолютно закономірною, незважаючи на те, що фізіологічної потреби насправді зараз не існує", — пояснила лікарка.

Дівчина за сніданком. Фото: Freepik

Наступною причиною може бути потреба у додатковому синтезі серотоніну. Серотонін - це нейромедіатор або "гормон радості та щастя". Вживання солодощів призводить до підвищення рівня серотоніну в мозку, що може зробити вас спокійнішими і щасливішими. Проте синтез з серотоніну відбувається з амінокислоти триптофану (а де взяти триптофан у їжі крім солодощів можна переглянути у одній з моїх інфографік у блозі).

Тяга до солодкого. Фото: Freepik

У деяких випадках винуватцем тяги до солодкого є також сувора рестриктивна дієта, яка виключає все солодке. Відмова від солодощів, які вам подобаються, може спровокувати та посилити потяг до солодкого.

"Ще однією ймовірною причиною підвищеного потягу до солодкого є незбалансоване харчування. Так дійсно воно може призводити до нерівномірного рівня цукру в крові. Особливо коли у раціоні переважає їжа, що складається переважно з рафінованих вуглеводів, що мають високий глікемічний індекс (наприклад, білий хліб, білий рис, крупи швидкого приготування), і як наслідок викликають підвищення рівня цукру (глюкози) в крові після їжі", — сказала Ольга Безугла.

Солодощі. Фото: Freepik

Невдовзі після прийому їжі цей стрибок глюкози змінюється її падінням, що викликає бажання їсти цукор. Але тут як правило це бажання щось з'їсти виникає дещо пізніше після основної їжі, зверніть увагу.

7 стратегій, які допоможуть вам контролювати бажання їсти солодке

Дівчина з десертом. Фото: Freepik

1. Замініть вашу звичку. Часом складно викорінити звичку повністю, але під силу її замінити.

"Зрозумійте, що наші звички змінюються. Оберіть сьогодні горіхи або курагу замість солодкого після їжі, завтра спробуйте вийти на прогулянку або зробити коротке тренування. Фізичні вправи покращують настрій та підвищують рівень сертоніну", — зауважила дієтологиня.

2. Проведіть ревізію свого раціону.

"Почніть додавати в їжу довгі вуглеводи, що мають низький глікемічний індекс, щоб підтримувати стабільний рівень цукру", — сказала Ольга Безугла.

3. Їжте продукти з високим вмістом білку протягом дня.

"Щоб довше відчувати ситість після їжі, включайте в сніданок, обід і вечерю джерела білку, такі як яйця, йогурт, м'ясо, птицю, рибу, тофу і бобові", — порадила лікарка.

4. Додайте натуральної солодкості до їжі.

"Наприклад за допомогою гарнірів, таких як пюре з солодкої картоплі (додайте апельсиновий сік і дрібку кориці), салат зі шпинату з нарізаною полуницею або шматочками апельсина, або плов з цільного зерна з сушеною журавлиною або дрібною курагою", — сказала Ольга Безугла.

5. Завершуйте трапезу поживним солодким десертом.

"Такі варіації завжди можна приготувати самостійно по типу горіхів із замороженим грецьким йогуртом та чорним шоколадом або чіа пудинг з кокосовим йогуртом з корицею", — додала лікарка.

6. Почистити зуби.

"Одразу після їжі почистьте зуби, щоб зменшити бажання їсти солодке. Порада дещо кумедна, але з точку зору поведінкової реакції гарно працює", — порадила лікарка.

7. Не забороняйте собі солодощі.

"Раз на тиждень включайте десерт у свій раціон. Якщо тяга до солодкого є стійкою, іноді поступайтеся, щоб не допустити посилення бажання", — резюмувала дієтологиня.

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