Почему возникает желание есть сладкое после еды

Аппетит после еды. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многие люди отмечают, что иногда после еды не могут удержаться, чтобы не съесть чего-то сладкого, несмотря на то, что сытно и сбалансированно поели.

Об этом сообщила врач, диетолог, к.мед.н. Ольга Безуглая.

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"В большинстве случаев это часто вопрос привычки, тем более если это возникает после еды и не вызвано физиологической потребностью в глюкозе, а желание возникает на подсознательном уровне и доведено до автоматизма, потому что вы так всегда делаете, и ваш мозг привык к такой последовательности действий. , она считается ему абсолютно закономерной, несмотря на то, что физиологической потребности на самом деле сейчас не существует", – объяснила врач.

Девушка за завтраком. Фото: Freepik

Следующей причиной может являться потребность в дополнительном синтезе серотонина. Серотонин – это нейромедиатор или "гормон радости и счастья". Употребление сладостей приводит к повышению уровня серотонина в мозге, что может сделать вас более спокойными и счастливыми. Однако синтез из серотонина происходит из аминокислоты триптофана (а где взять триптофан в пище кроме сладостей можно просмотреть в одной из моих инфографик в блоге).

Тяга к сладкому. Фото: Freepik

В некоторых случаях виновником тяги к сладкому является также суровая рестриктивная диета, исключающая все сладкое. Отказ от понравившихся вам сладостей может спровоцировать и усилить тягу к сладкому.

"Еще одной вероятной причиной повышенного влечения к сладкому является несбалансированное питание. Да действительно оно может приводить к неравномерному уровню сахара в крови. Особенно когда в рационе преобладает пища, состоящая преимущественно из рафинированных углеводов, имеющих высокий гликемический индекс (например, белый хлеб, белый рис, крупы быстрого приготовления) и, как следствие, вызывают повышение уровня сахара (глюкозы) в крови после еды", — сказала Ольга Безугла.

Сладости. Фото: Freepik

Вскоре после приема пищи этот скачок глюкозы сменяется ее падением, что вызывает желание есть сахар. Но здесь как правило это желание что-нибудь съесть возникает несколько позже после основной еды, обратите внимание.

7 стратегий, которые помогут вам контролировать желание есть сладкое

Девушка с десертом. Фото: Freepik

1. Замените вашу привычку. Иногда сложно искоренить привычку полностью, но по силам ее заменить.

"Поймите, что наши привычки меняются. Выберите сегодня орехи или курагу вместо сладкого после еды, завтра попробуйте выйти на прогулку или совершить короткую тренировку. Физические упражнения улучшают настроение и повышают уровень сертонина", — отметила диетолог.

2. Проведите ревизию своего рациона.



"Добавляйте в пищу длинные углеводы, имеющие низкий гликемический индекс, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара", —сказала Ольга Безуглая.

3. Ешьте продукты с высоким содержанием белка в течение дня.

"Чтобы дольше ощущать сытость после еды, включайте в завтрак, обед и ужин источники белка, такие как яйца, йогурт, мясо, птицу, рыбу, тофу и бобовые", — посоветовала врач.

4. Добавьте натуральную сладость к пище.

"Например с помощью гарниров, таких как пюре из сладкого картофеля (добавьте апельсиновый сок и щепотку корицы), салат из шпината с нарезанной клубникой или кусочками апельсина, или плов из цельного зерна с сушеной клюквой или мелкой курагой", — сказала Ольга Безуглая.

5. Завершайте трапезу сладким питательным десертом.

"Такие вариации всегда можно приготовить самостоятельно по типу орехов с замороженным греческим йогуртом и черным шоколадом или чиа пудинг с кокосовым йогуртом с корицей", — добавила врач.

6. Почистить зубы.

"Сразу после еды почистите зубы, чтобы уменьшить желание есть сладкое. Совет несколько забавный, но с точки зрения поведенческой реакции хорошо работает", — посоветовала врач.

7. Не запрещайте себе сладости.

"Раз в неделю включайте десерт в свой рацион. Если тяга к сладкому устойчива, иногда уступайте, чтобы не допустить усиления желания", — резюмировала диетология.

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