Найчастіші причини сухості у роті та основні та доступні способи допомоги

Сухість в роті. Фото: Freepik.

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Сухість у роті — поширений симптом, що супроводжує безліч різних захворювань і є частим побічним ефектом багатьох ліків.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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"Сухість у роті має медичний синонім — ксеростомія. Сухість у роті — це стан, коли слинні залози не виробляють достатньої кількості слини, щоб виконувати головні функції слини — брати участь у перетравленні їжі, зволожити язик та слизові оболонки порожнини рота", — пояснив лікар.

Дефіцит слини проявляється у відчутті сухості в роті, а й іншими симптомами:

неприємний запах із рота;

болючість у жуванні та ковтанні;

біль у горлі та захриплість;

відчуття сухості язика;

зміна відчуття смаку;

проблеми з носінням зубних протезів.

Дівчина показує язик. Фото: Pexels

Головні причини сухості у роті

"Найпоширеніша причина — дихання через рот, що викликало закладеність носа. Відповідно і алергія, і викривлення носової перегородки, і аденоїди та ГРВІ призводять до сухості у роті. Також зневоднення це і зрозуміло, коли організм відчуває дефіцит рідини. Крім цього, сухість у роті — дуже поширений побічний ефект величезної кількості лікарських препаратів", — зазначив Євген Комаровський.

Вживання води. Фото: Pexels

Які медикаменти викликають сухість у роті:

антигістамінні;

антидепресанти;

сечогінні засоби;

знеболювальні;

препарати під час лікування підвищеного артеріального тиску;

препарати заліза.

"Треба знати, що сухість у роті зустрічається також при цукровому діабеті, при наслідках інсульту, дріжджової інфекції та молочниці у порожнині рота, при деяких аутоімунних хворобах, при ВІЛ та СНІДі. Сухість у роті також виникає при курінні та жуванні тютюну, при вживанні алкоголю та деяких наркотичних препаратів, зокрема марихуани та метамфетаміну", — пояснив лікар.

Які можуть бути ускладнення від сухості у роті

Деякі ускладнення очевидні — карієс та захворювання ясен, виразкові тріщини у куточках рота, проблеми з жуванням та ковтанням, молочниця у роті.

"З діагнозом вам допоможе розібратися лікар, але все ж таки в 90% випадках, причини сухості в роті є утруднене носове дихання", — додав лікар.

Соковитий огірок. Фото: Pexels

8 правил допомоги при сухості у роті:

рясне пиття; використання зволожувачів повітря, особливо під час сну; прохолодне повітря у спальні (16-20 градусів); використовуйте спеціальні зубні пасти або рідини для полоскання ротової порожнини, які не містять спирт; стежте, що ви їсте та п'єте (алкоголь, кофеїн, солодощі все це посилює сухість у роті); проаналізуйте ваші ліки; регулярне відвідування стоматолога; продукти для зволоження рота Є медичний гліцерин, на 1 літр води потрібно 3-4 краплі, після чого цим розчином можна полоскати рот.

Фрукт папайя. Фото: Pexels

"Також можна взяти шматочок замороженої дині або огірка, це збільшує слиновиділення. Також є засіб на основі папаї, папайя містить папаїн, який стимулює слиновиділення. Але поки що у вас суха кімната і закладений ніс, вам нічого не допоможе. Зволожуйте повітря та промивайте ніс сольовими розчинами", — резюмував Євген Комаровський.

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