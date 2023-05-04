Якщо ви почнете так дихати то покращите секс та загальне самопочуття

Дівчина дізнається нову інформацію. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Дихання через ніс "робить вас здоровіше". Смілива заява експертів, які стверджують, що це також може урізноманітнити ваше сексуальне життя та навіть усунути неприємний запах з рота.

Про це повідомив Mail Online.

Читайте також:

Перехід на дихання виключно через ніс може спричинити цілу низку переваг для фізичного та психічного здоров'я, кажуть експерти.

Простий акт закриття рота може зробити вас більш привабливими, стверджує Мадс Тьоморкеній, вчений з питань довголіття і фахівець з біомеханіки з Данії.

За його словами, техніка дихання може запобігти викривленню зубів, "лінивому" погляду очей і витягнутому обличчю. Дослідження показують, що носове дихання також може покращити роботу мозку, знизити кров'яний тиск та зняти стрес і тривогу.

Краще виглядати

"Рот призначений для дихання лише тоді, коли ваш носовий прохід звужений через застуду або алергію, а не для їжі та розмови". Носове дихання може "змінити структуру м'язів і тканин обличчя, що в підсумку робить вас більш привабливими. Дихання ротом надмірно стимулює певні м'язи щік. Це може зробити ваше обличчя довшим, очі "лінивішими" або навіть змінити форму носа. "Дихання ротом, яке призводить до звуження дихальних шляхів, призводить до того, що нижня щелепа, найбільша і найміцніша кістка обличчя, яка є частиною щелепи, отримує недостатню стимуляцію. Вона зменшується в розмірі, так само, як і дихальні шляхи", — сказав Мадс Тьоморкеній.

Попередження неприємного запаху з рота

Доктор Маркес вважає, що дихання через рот "шкідливе для зубів, ясен і здоров'я порожнини рота в цілому".

Здоровий колір обличчя. Фото: Freepik

"Надмірне дихання ротом призводить до пересихання ротової порожнини, що може призвести до хронічного неприємного запаху з рота. Ясна також страждають від дихання через рот і можуть почервоніти, набрякнути та подразнитися. Як наслідок, це збільшує ймовірність захворювання ясен. Ротове дихання також може бути причиною карієсу та чутливості зубів, оскільки підвищується рівень кислоти в ротовій порожнині", — прокоментував доктор.

Зменшити стрес

Янар Алькаят, особистий тренер і зареєстрований йога-терапевтка з Лондона, пояснила, що носове дихання може впоратися зі стресом і тривогою.

Людина медитує. Фото: Freepik

"Перше, що ви можете помітити при диханні через ніс, особливо на видиху — це те, що легше сповільнити дихання. Фізично важче повільно дихати ротом. Повільний видих посилає сигнали через блукаючий нерв (найдовший черепно-мозковий нерв в організмі, що йде від шлунка до мозку). Це запускає парасимпатичну нервову систему, мережу нервів, яка розслабляє тіло після стресу або небезпеки, наприклад, уповільнюючи серцебиття. Ви відчуєте миттєвий заспокійливий ефект", — вважає терапевтка.

Зниження кров'яного тиску

Та сама активація парасимпатичної нервової системи через дихання носом може також контролювати кров'яний тиск, вважає Джилліан МакМайкл, тренер з трансформації та викладач медитації з Единбурга.

"Високий кров'яний тиск може бути викликаний, серед іншого, великим стресом і тривогою. Коли ми перебуваємо у стані підвищеної тривоги, наприклад, коли ми сильно посварилися з кимось, ми вдихаємо ротом. Доведено, що прості дихальні техніки, такі, як метод "коробки" знижують кров'яний тиск, якщо ви робите їх регулярно", — пояснила вона.

Людина робить дихальну вправу. Фото: Freepik

Метод "коробки" передбачає видих на рахунок "чотири", затримку дихання на чотири секунди, вдих у тому ж темпі і затримку дихання на чотири секунди. В одному дослідженні учасники, яким було запропоновано практикувати 10-хвилинну ніздрювату дихальну гімнастику двічі на день разом зі звичайними ліками, побачили "статистично значущу різницю" у своєму кров'яному тиску вже через п'ять днів, порівняно з тими, хто не робив цього.

Кращий секс

Тазове дно — це мережа м'язів, яка підтримує такі органи, як сечовий міхур, піхву і пеніс. Зміцнення цих м'язів може запобігти нетриманню сечі та пролапсу, а також зробити "секс кращим", стверджують у NHS.

Чоловік та жінка. Фото: Freepik

"Оскільки носове дихання передбачає вдих через менший "простір", ніж рот, воно майже змушує вас використовувати діафрагму для дихання, замість того, щоб залучати допоміжні дихальні м'язи в передній частині шиї і плечей. Краще залучення діафрагми позитивно впливає на весь глибокий відділ, включаючи тазове дно. Існує думка, що сильніші м'язи тазового дна можуть допомогти вам досягти кращого оргазму. Однак, якщо м'язи тазового дна занадто напружені, це може спричинити біль при проникненні", — додала фахівець з пре- та післяпологових вправ Лулу Адамс.

Покращує роботу мозку

Під час дихання через ніс з організму виділяється оксид азоту. Ця молекула діє як судинорозширювальний засіб, тобто відкриває кровоносні судини.

Робота мозку. Фото: Freepik

Це означає, що до органів тіла надходить більше енергії. За допомогою томографії мозку Університет Кореї показав вищу активацію мозку під час виконання завдання з носовим диханням порівняно з оральним.

Кращі тренування

Марк Халлам, персональний тренер з Мельбурна, каже, що дихання через ніс ефективно насичує організм киснем. Невелике дослідження, проведене Університетом штату Колорадо, показало, що з практикою носове дихання під час бігу може збільшити кількість кисню в крові.

Людина тренується. Фото: Freepik

"Це може означати, що "ви можете довше працювати з високою інтенсивністю і краще відновлюватися між підходами, в результаті чого встигаєте більше", — додав тренер.

Міцний сон без хропіння

"Заклеювання рота" стає все більш популярним інструментом, який використовується під час сну для стимулювання носового дихання. Цей підхід, який полягає в наклеюванні стрічки на губи, щоб людина не могла легко відкрити рот, може запобігти хропінню, кажуть захисники прав людини.

Мійний сон. Фото: Freepik

Це було доведено в пілотному дослідженні на 30 людях з легким обструктивним сном — станом, при якому дихальні шляхи стають занадто вузькими під час сну, обмежуючи правильне дихання. Ті, хто носив пластир на роті, хропіли менше. Однак Фонд сну каже, що потрібні додаткові дослідження, а безпечність заклеювання рота на ніч є предметом серйозних дискусій.

Покращення імунітету

Доктор Сара Брюер, лікарка загальної практики в Гернсі та медичний дієтолог в Healthspan, каже, що повітря проходить через систему очищення в носових ходах, на відміну від рота.

"Це допомагає відфільтрувати забруднюючі речовини, що переносяться повітрям, такі як мікроби, забруднення, дим, пил, алергени та комахи. Для цього ніс вистелений шаром спеціальних клітин і крихітних волосків, які називаються війками (занадто маленькими, щоб їх можна було побачити). Ці клітини виробляють липкий слиз, який затримує бруд і мікроби, а вії безперервно рухаються, щоб очистити носові пазухи від слизу в напрямку до задньої стінки носа і горла", — додала лікарка.

Допомога при астмі

Відомо, що симптоми астми погіршуються під впливом пилу, диму, забруднення та холодного повітря.

У людини астма. Фото: Freepik

Дихання через рот призводить до того, що в легені потрапляє холодне сухе повітря, яке може викликати звуження дихальних шляхів. Дихання через ніс зігріває, зволожує і фільтрує повітря, що надходить, і використовує газ, оксид азоту, який є противірусним, антибактеріальним і допомагає відкрити дихальні шляхи в легенях.

Раніше ми писали про те, які ознаки на вашій особі можуть вказувати на принизливу інфекцію.

Раніше медики дали поради щодо харчування, які допоможуть підтримувати здоров'я та блиск шкіри.