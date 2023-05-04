Если вы начнете так дышать, то улучшите секс и общее самочувствие

Девушка узнает новую информацию. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Дыхание через нос "делает вас здоровее". Смелое заявление экспертов, утверждающих, что это также может разнообразить вашу сексуальную жизнь и даже устранить неприятный запах изо рта.

Об этом сообщил Mail Online.

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Переход на дыхание исключительно через нос может вызвать целый ряд преимуществ для физического и психического здоровья, говорят эксперты.

Простой акт закрытия рта может сделать вас более привлекательными, утверждает Мадс Теморкений, ученый по долголетию и специалист по биомеханике из Дании.

По его словам, техника дыхания может предотвратить искривление зубов, "ленивый" взгляд глаз и вытянутое лицо. Исследования показывают, что носовое дыхание может улучшить работу мозга, снизить кровяное давление и снять стресс и тревогу.

Лучше выглядеть

"Рот предназначен для дыхания только тогда, когда ваш носовой проход заужен из-за простуды или аллергии, а не для еды и разговора". Носовое дыхание может "изменить структуру мышц и тканей лица, что в итоге делает вас более привлекательными. Дыхание ртом чрезмерно стимулирует определенные мышцы щек. Это может сделать ваше лицо длиннее, глаза "ленивее" или даже изменить форму носа. "Дыхание ртом, которое приводит к сужению дыхательных путей, приводит к тому, что нижняя челюсть, самая большая и крепкая кость лица, являющаяся частью челюсти, получает недостаточную стимуляцию. Она уменьшается в размере, равно как и дыхательные пути", — сказал Мадс Теморкений.

Предупреждение неприятного запаха изо рта

Доктор Маркес считает, что дыхание через рот "вредно для зубов, десен и здоровья полости рта в целом".

Здоровый цвет лица. Фото: Freepik

"Чрезмерное дыхание ртом приводит к пересыханию полости рта, что может привести к хроническому неприятному запаху изо рта. Ясна также страдают от дыхания через рот и могут покраснеть, набухнуть и раздражиться. Как следствие, это увеличивает вероятность заболевания десен. Ротовое дыхание также может быть причиной кариеса и чувствительности зубов, поскольку повышается уровень кислоты в полости рта", — прокомментировал доктор.

Уменьшить стресс

Янар Алькаят, личный тренер и зарегистрированный йога-терапевт из Лондона, объяснила, что носовое дыхание может справиться со стрессом и тревогой.

Человек медитирует. Фото: Freepik

"Первое, что вы можете заметить при дыхании через нос, особенно на выдохе — это то, что легче замедлить дыхание. Физически труднее медленно дышать ртом. Медленный выдох посылает сигналы через блуждающий нерв (длиннейший черепно-мозговой нерв в организме, идущий от желудка). к мозгу). Это запускает парасимпатическую нервную систему, сеть нервов, которая расслабляет тело после стресса или опасности, например, замедляя сердцебиение. Вы почувствуете мгновенный успокаивающий эффект", — считает терапевт.

Снижение кровяного давления

Та же активация парасимпатической нервной системы из-за дыхания носом может также контролировать кровяное давление, считает Джиллиан МакМайкл, тренер по трансформации и преподаватель медитации из Эдинбурга.

"Высокое кровяное давление может быть вызвано, среди прочего, большим стрессом и тревогой. Когда мы находимся в состоянии повышенной тревоги, например, когда мы сильно повздорили с кем-то, мы вдыхаем ртом. Доказано, что простые дыхательные техники, такие, как метод "коробки" снижают кровяное давление, если вы производите их регулярно", — пояснила она.

Человек делает дыхательное упражнение. Фото: Freepik

Метод "коробки" предполагает выдох на счет "четыре", задержку дыхания на четыре секунды, вдох в том же темпе и задержку дыхания на четыре секунды. В одном исследовании участники, которым было предложено практиковать 10-минутную ячеистую дыхательную гимнастику дважды в день вместе с обычным лекарством, увидели "статистически значимую разницу" в своем кровяном давлении уже через пять дней по сравнению с теми, кто не делал этого .

Лучший секс

Тазовое дно — это сеть мышц, поддерживающая такие органы, как мочевой пузырь, влагалище и пенис. Укрепление этих мышц может предотвратить недержание мочи и пролапса, а также сделать "секс лучше", утверждают в NHS.

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

"Поскольку носовое дыхание предполагает вдох через меньшее "пространство", чем рот, оно почти заставляет вас использовать диафрагму для дыхания, вместо того чтобы привлекать вспомогательные дыхательные мышцы в передней части шеи и плеч. Лучшее вовлечение диафрагмы положительно влияет на весь глубокий отдел Существует мнение, что более сильные мышцы тазового дна могут помочь вам достичь лучшего оргазма. Лулу Адамс.

Улучшает работу мозга

При дыхании через нос из организма выделяется оксид азота. Эта молекула действует как сосудорасширяющее средство, то есть открывает кровеносные сосуды.

Работа мозга. Фото: Freepik

Это означает, что в органы тела поступает больше энергии. С помощью томографии мозга Университет Кореи показал более высокую активацию мозга при выполнении задания с носовым дыханием по сравнению с оральным.

Лучшие тренировки

Марк Халлам, персональный тренер из Мельбурна, говорит, что дыхание через нос эффективно насыщает организм кислородом. Небольшое исследование, проведенное Университетом штата Колорадо, показало, что с практикой носовое дыхание при беге может увеличить количество кислорода в крови.

Человек тренируется. Фото: Freepik

"Это может означать, что "вы можете дольше работать с высокой интенсивностью и лучше восстанавливаться между подходами, в результате чего успеваете больше", — добавил тренер.

Крепкий сон без храпа

Заклеивание рта становится все более популярным инструментом, который используется во время сна для стимулирования носового дыхания. Этот подход, который заключается в наклеивании ленты на губы, чтобы человек не мог легко открыть рот, может предотвратить храп, говорят защитники прав человека.

Мой сон. Фото: Freepik

Это было доказано в пилотном исследовании на 30 людях с легким обструктивным сном — состоянием, при котором дыхательные пути становятся слишком узкими во время сна, ограничивая правильное дыхание. Те, кто носил пластырь на рту, храпели меньше. Однако Фонд сна говорит, что нужны дополнительные исследования, а безопасность заклеивания рта на ночь является предметом серьезных дискуссий.

Улучшение иммунитета

Доктор Сара Брюэр, врач общей практики в Гернсе и медицинский диетолог в Healthspan, говорит, что воздух проходит через систему очистки в носовых ходах, в отличие от рта.

Это помогает отфильтровать загрязняющие вещества, переносимые воздухом, такие как микробы, загрязнения, дым, пыль, аллергены и насекомые. Для этого нос выстлан слоем специальных клеток и крошечных волосков, которые называются ресничками (слишком маленькими, чтобы их можно было увидеть). Эти клетки производят липкую слизь, которая задерживает грязь и микробы, а ресницы непрерывно двигаются, чтобы очистить носовые пазухи от слизи по направлению к задней стенке носа и горла", — добавила врач.

Помощь при астме

Известно, что симптомы астмы усугубляются под влиянием пыли, дыма, загрязнения и холодного воздуха.

У человека астма. Фото: Freepik

Дыхание через рот приводит к тому, что в легкие попадает холодный сухой воздух, который может вызвать сужение дыхательных путей. Дыхание через нос согревает, увлажняет и фильтрует поступающий воздух и использует газ, оксид азота, который является противовирусным, антибактериальным и помогает открыть дыхательные пути в легких.

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