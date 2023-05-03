Якщо людина відчуває спрагу, це не означає, що у неї зневоднення

Жінка п'є воду. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Всі ми чули, що людина складається з води, і щодня обов'язково потрібно пити багато рідини. Але чи це так насправді? Лікар пояснив, де міфи, а де правда, все щодо води та питного режиму.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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Скільки потрібно пити води на день?

Один із міфів стосується інформації, що щодня потрібно випивати велику кількість води.

"Наприклад, в американській літературі найчастіше це вісім склянок на день, а наші ж говорять про два літри. Всі глибоко переконані в тому, що якщо ви щодня випиватимете достатню кількість води, розраховане води, то все з вами буде в порядку, але це не так. Кількість води, яку ми п'ємо, має компенсувати ту кількість води, яку ми втрачаємо. Тому ми й вживаємо словосполучення "водний баланс". Баланс це еквівалент приходу та витрати", — сказав лікар.

Якщо ми п'ємо певну кількість води, то ми маємо і втрачати певну кількість води.

Від чого залежить втрата води?

від температури навколишнього середовища

від вологості повітря, що вдихається

від того, як людина потіє

від фізичного навантаження

від прийнятих медикаментів

від поганого самопочуття та вчасно хвороби

Людина випиває воду. Фото: Freepik

Міф про те, що треба пити лише воду

"Рідина це вода і більше нічого, решта не вважається, треба саме два літри води. Діти, все вважається, і молоко, і кефір, і суп, і чай, і кава. Яблуко, там теж величезна кількість яблучного соку і це також вважається", — зазначив Євген Комаровський.

Дівчина тримає склянку з водою. Фото: Freepik

Міф про те, що потрібно пити тоді, коли виникає спрага

"Приголомшливо! А що тут поганого, якщо ви хочете пити тоді, коли організм зазнає дефіциту рідини? Випробовувати потребу в рідині зовсім не означає бути зневодненим. Зневоднення, коли дефіцит рідини порушує роботу внутрішніх органів. Але це не відбувається. Потрібно прислухатися до свого організму", — пояснив лікар.

Якщо ви плануєте зайнятися спортом або відправитися на прогулянку в спекотну погоду, звичайно, у вас повинен бути вільний доступ до води.

Склянка води. Фото: Freepik

Міф про те, що кількістю води не можна перестаратися

"Надлишкове водне навантаження насправді далеко не так нешкідливе як може здатися на перший погляд. Це навантаження на нирки та серцево-судинну систему. Пити треба тоді, коли хочеться пити", — додав Євген Комаровський.

Міф про те, що після пробудження потрібно пити багато води

Якщо ви прокинулися з відчуттям спраги, вам необхідно випити води. Але пити води тоді, коли ви цього не хочете, зовсім не обов'язково.

"Звідки цей міф взявся? Я зараз розповім, це важливо, бо він узявся не на рівному місці. Коли люди запитують у лікаря, як нам найпростіше дізнатися достатньо мені рідини чи ні, найпростіша і зрозуміліша порада — подивіться на власну сечу. Якщо сеча світла це означає, що дефіциту рідини немає, якщо сеча насичено темна це означає, що дефіцит рідини є", — пояснив лікар.

Дівчина п'є воду вранці. Фото: Freepik

При цьому ранкова сеча буде темною, тому що нирки вночі функціонують у накопичувальному режимі.

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