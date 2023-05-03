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Комаровський розповів, як зрозуміти, що ви п'єте мало води

3 травня 2023 17:14
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Якщо людина відчуває спрагу, це не означає, що у неї зневоднення
Жінка п'є воду. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Всі ми чули, що людина складається з води, і щодня обов'язково потрібно пити багато рідини. Але чи це так насправді? Лікар пояснив, де міфи, а де правда, все щодо води та питного режиму.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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Скільки потрібно пити води на день?

Один із міфів стосується інформації, що щодня потрібно випивати велику кількість води.

"Наприклад, в американській літературі найчастіше це вісім склянок на день, а наші ж говорять про два літри. Всі глибоко переконані в тому, що якщо ви щодня випиватимете достатню кількість води, розраховане води, то все з вами буде в порядку, але це не так. Кількість води, яку ми п'ємо, має компенсувати ту кількість води, яку ми втрачаємо. Тому ми й вживаємо словосполучення "водний баланс". Баланс це еквівалент приходу та витрати", — сказав лікар.

Якщо ми п'ємо певну кількість води, то ми маємо і втрачати певну кількість води.

Від чого залежить втрата води?

  • від температури навколишнього середовища
  • від вологості повітря, що вдихається
  • від того, як людина потіє
  • від фізичного навантаження
  • від прийнятих медикаментів
  • від поганого самопочуття та вчасно хвороби
Людина випиває воду. Фото: Freepik

Міф про те, що треба пити лише воду

"Рідина це вода і більше нічого, решта не вважається, треба саме два літри води. Діти, все вважається, і молоко, і кефір, і суп, і чай, і кава. Яблуко, там теж величезна кількість яблучного соку і це також вважається", — зазначив Євген Комаровський.

Дівчина тримає склянку з водою. Фото: Freepik

Міф про те, що потрібно пити тоді, коли виникає спрага

"Приголомшливо! А що тут поганого, якщо ви хочете пити тоді, коли організм зазнає дефіциту рідини? Випробовувати потребу в рідині зовсім не означає бути зневодненим. Зневоднення, коли дефіцит рідини порушує роботу внутрішніх органів. Але це не відбувається. Потрібно прислухатися до свого організму", — пояснив лікар.

Якщо ви плануєте зайнятися спортом або відправитися на прогулянку в спекотну погоду, звичайно, у вас повинен бути вільний доступ до води.

Склянка води. Фото: Freepik

Міф про те, що кількістю води не можна перестаратися

"Надлишкове водне навантаження насправді далеко не так нешкідливе як може здатися на перший погляд. Це навантаження на нирки та серцево-судинну систему. Пити треба тоді, коли хочеться пити", — додав Євген Комаровський.

Міф про те, що після пробудження потрібно пити багато води

Якщо ви прокинулися з відчуттям спраги, вам необхідно випити води. Але пити води тоді, коли ви цього не хочете, зовсім не обов'язково.

"Звідки цей міф взявся? Я зараз розповім, це важливо, бо він узявся не на рівному місці. Коли люди запитують у лікаря, як нам найпростіше дізнатися достатньо мені рідини чи ні, найпростіша і зрозуміліша порада — подивіться на власну сечу. Якщо сеча світла це означає, що дефіциту рідини немає, якщо сеча насичено темна це означає, що дефіцит рідини є", — пояснив лікар.

Дівчина п'є воду вранці. Фото: Freepik

При цьому ранкова сеча буде темною, тому що нирки вночі функціонують у накопичувальному режимі.

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