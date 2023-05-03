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Комаровский рассказал, как понять, что вы пьете мало воды

3 мая 2023 17:14
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Если человек испытывает жажду, это не значит, что у него обезвоживание
Женщина пьет воду. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Все мы слышали, что человек состоит из воды, и что каждый день обязательно нужно пить много жидкости. Но так ли это на самом деле? Врач объяснил, где мифы, а где правда, все что касается воды и питьевого режима. 

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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Сколько нужно пить воды в день?

Один из мифов касается информации, что ежедневно нужно выпивать большое количество воды. 

"Например в американской литературе зачастую это восемь стаканов в день, а наши же говорят о двух литрах. Все глубоко убеждены в том, что если вы каждый день будете выпивать достаточное количество воды рассчитанное воды, то все с вами будет в порядке, но тем не менее это не так. Количество воды которую мы пьем должно компенсировать то количество воды, которое мы теряем. Потому мы и употребляем словосочетание "водный баланс". Баланс это эквивалент прихода и расхода", — сказал врач. 

Если мы пьем определенное количество воды, то мы должны и терять определенное количество воды. 

От чего зависит потеря воды? 

  • от температуры окружающей среды 
  • от влажности вдыхаемого воздуха
  • от того, как человек потеет
  • от физической нагрузки 
  • от принимаемых медикаментов 
  • от плохого самочувствия и вовремя болезни 
Человек выпивает воду. Фото: Freepik

Миф о том, что нужно пить только воду 

"Жидкость это вода и больше ничего, все остальное не считается, надо именно два литра воды. Ребята, все считается, и молоко, и кефир, и суп, и чай, и кофе. Яблоко, там тоже огромное количество яблочного сока и это тоже считается", — отметил Евгений Комаровский. 

Девушка держит стакан с водой. Фото: Freepik

Миф о том, что нужно пить тогда, когда возникает жажда 

"Потрясающе! А что тут плохого, если вы хотите пить тогда, когда организм испытывает дефицит жидкости? Испытывать потребность в жидкости вовсе не означает быть обезвоженным. Обезвоживание, это когда дефицит жидкости нарушает работу внутренних органов. Но этого не происходит. Нужно прислушиваться к своему организму", — объяснил доктор. 

Если вы планируете заняться спортом или отправиться на прогулку в жаркую погоду, конечно у вас должен быть свободный доступ к воде. 

Стакан воды. Фото: Freepik

Миф о том, что количеством воды нельзя переусердствовать 

"Избыточная водная нагрузка на самом деле далеко не так безобидна как может показаться на первый взгляд. Это нагрузка на почки и сердечно-сосудистую систему. Пить нужно тогда, когда хочется пить", — добавил Евгений Комаровский. 

Миф о том, что после пробуждения нужно пить много воды 

Если вы проснулись с ощущением жажды, то вам необходимо выпить воды. Но пить воды тогда, когда вы это не хотите, вовсе не обязательно. 

"Откуда этот миф взялся? Я сейчас расскажу, это важно, потому что он взялся не на ровном месте. Когда люди спрашивают у врача, как нам проще всего узнать достаточно мне жидкости или нет, самый простой и понятный совет — посмотрите на собственную мочу. Если моча светлая то это значит, что дефицита жидкости нет, если моча насыщенно темная это значит, что дефицит жидкости есть", — объяснил врач. 

Девушка пьет воду утром. Фото: Freepik

При этом утренняя моча будет темной, потому что почки ночью функционируют в накопительном режиме. 

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