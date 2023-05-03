Если человек испытывает жажду, это не значит, что у него обезвоживание

Женщина пьет воду. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Все мы слышали, что человек состоит из воды, и что каждый день обязательно нужно пить много жидкости. Но так ли это на самом деле? Врач объяснил, где мифы, а где правда, все что касается воды и питьевого режима.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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Сколько нужно пить воды в день?

Один из мифов касается информации, что ежедневно нужно выпивать большое количество воды.

"Например в американской литературе зачастую это восемь стаканов в день, а наши же говорят о двух литрах. Все глубоко убеждены в том, что если вы каждый день будете выпивать достаточное количество воды рассчитанное воды, то все с вами будет в порядке, но тем не менее это не так. Количество воды которую мы пьем должно компенсировать то количество воды, которое мы теряем. Потому мы и употребляем словосочетание "водный баланс". Баланс это эквивалент прихода и расхода", — сказал врач.

Если мы пьем определенное количество воды, то мы должны и терять определенное количество воды.

От чего зависит потеря воды?

от температуры окружающей среды

от влажности вдыхаемого воздуха

от того, как человек потеет

от физической нагрузки

от принимаемых медикаментов

от плохого самочувствия и вовремя болезни

Человек выпивает воду. Фото: Freepik

Миф о том, что нужно пить только воду

"Жидкость это вода и больше ничего, все остальное не считается, надо именно два литра воды. Ребята, все считается, и молоко, и кефир, и суп, и чай, и кофе. Яблоко, там тоже огромное количество яблочного сока и это тоже считается", — отметил Евгений Комаровский.

Девушка держит стакан с водой. Фото: Freepik

Миф о том, что нужно пить тогда, когда возникает жажда

"Потрясающе! А что тут плохого, если вы хотите пить тогда, когда организм испытывает дефицит жидкости? Испытывать потребность в жидкости вовсе не означает быть обезвоженным. Обезвоживание, это когда дефицит жидкости нарушает работу внутренних органов. Но этого не происходит. Нужно прислушиваться к своему организму", — объяснил доктор.

Если вы планируете заняться спортом или отправиться на прогулку в жаркую погоду, конечно у вас должен быть свободный доступ к воде.

Стакан воды. Фото: Freepik

Миф о том, что количеством воды нельзя переусердствовать

"Избыточная водная нагрузка на самом деле далеко не так безобидна как может показаться на первый взгляд. Это нагрузка на почки и сердечно-сосудистую систему. Пить нужно тогда, когда хочется пить", — добавил Евгений Комаровский.

Миф о том, что после пробуждения нужно пить много воды

Если вы проснулись с ощущением жажды, то вам необходимо выпить воды. Но пить воды тогда, когда вы это не хотите, вовсе не обязательно.

"Откуда этот миф взялся? Я сейчас расскажу, это важно, потому что он взялся не на ровном месте. Когда люди спрашивают у врача, как нам проще всего узнать достаточно мне жидкости или нет, самый простой и понятный совет — посмотрите на собственную мочу. Если моча светлая то это значит, что дефицита жидкости нет, если моча насыщенно темная это значит, что дефицит жидкости есть", — объяснил врач.

Девушка пьет воду утром. Фото: Freepik

При этом утренняя моча будет темной, потому что почки ночью функционируют в накопительном режиме.

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