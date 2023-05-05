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Комаровский рассказал про причины сухости во рту

5 мая 2023 15:54
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Самые частые причины сухости во рту и основные и доступные способы помощи
Сухость во рту. Фото: Freepik.
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Сухость во рту — распространенный симптом, сопровождающий множество  различных заболеваний и являющийся частым побочным эффектом множества лекарств. 

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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"Сухость во рту имеет медицинский синоним — ксеростомия. Сухость во рту это состояние, когда слюнные железы не производят достаточного количество слюны, чтобы выполнять главные функции слюны — участвовать в переваривании пищи, увлажнить язык и слизистые оболочки полости рта", — пояснил доктор. 

Дефицит слюны проявляется не только в ощущении сухости во рту, но и другими симптомами:

  • неприятный запах изо рта;
  • болезненность в жевании и глотании;
  • боль в горле и охриплость; 
  • ощущение сухости языка;
  • изменение чувствования вкуса;
  • проблемы с ношением зубных протезов. 
Девушка показывает язык. Фото: Pexels

Главные причины сухости во рту 

"Самая распространенная причина — дыхание через рот, которое вызвало заложенность носа. Соответственно и аллергия, и искривление носовой перегородки, и аденоиды и ОРВИ приводят к сухости во рту. Также обезвоживание, это и понятно, когда организм испытывает дефицит жидкости. Кроме этого сухость во рту — очень распространенный побочный эффект огромного количество лекарственных препаратов", — отметил Евгений Комаровский. 

Употребление воды. Фото: Pexels

Какие медикаменты вызывают сухость во рту:

  • антигистаминные;
  • антидепрессанты;
  • мочегонные средства;
  • обезболивающие;
  • препараты при лечении повышенного артериального давления; 
  • препараты железа. 

"Надо знать, что сухость во рту встречается также при сахарном диабете, при последствиях инсульта, при дрожжевой инфекции и молочнице в полости рта, при некоторых аутоиммунных болезнях, при ВИЧ и СПИДе. Сухость во рту также возникает при курении и жевании табака, при употреблении алкоголя и некоторых наркотических препаратов, в частности марихуаны и метамфетамина", — пояснил доктор. 

Какие могут быть осложнения от сухости во рту 

Некоторые осложнения очевидны — кариес и заболевания десен, язвенные трещины в уголках рта, проблемы с жевание и глотанием, молочница во рту. 

"С диагнозом вам поможет разобраться врач, но все-таки в 90% случаях, причины сухости во рту является затрудненное носовое дыхание", — добавил врач. 

Сочный огурец. Фото: Pexels

8 правил помощи при сухости во рту: 

  1. обильное питье; 
  2. использование увлажнителей воздуха, особенно во время сна; 
  3. прохладный воздух в спальне (16-20 градусов); 
  4. используйте специальные зубные пасты или жидкости для полоскания полости рта, которые не содержат спирт; 
  5. следите, что вы едите и пьете (алкоголь, кофеин, сладости все это усиливает сухость во рту); 
  6. проанализируйте ваши лекарства; 
  7. регулярное посещение стоматолога;
  8. продукты для увлажнения рта. Есть медицинский глицерин, на 1 литр воды требуется 3-4 капли, после чего этим раствором можно полоскать рот. 
Фрукт папайя. Фото: Pexels

"Также можно взять кусочек замороженной дыни или огурца, это увеличивает слюноотделение. Также есть средство на основе папайи, папайя содержит папаин, который стимулирует слюноотделение. Но пока у вас сухая комната и заложенный нос, вам ничего не поможет. Увлажняйте воздух и промывайте нос солевыми растворами", — резюмировал Евгений Комаровский. 

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