Самые частые причины сухости во рту и основные и доступные способы помощи

Комаровский рассказал про причины сухости во рту
Сухость во рту — распространенный симптом, сопровождающий множество различных заболеваний и являющийся частым побочным эффектом множества лекарств.
Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.
"Сухость во рту имеет медицинский синоним — ксеростомия. Сухость во рту это состояние, когда слюнные железы не производят достаточного количество слюны, чтобы выполнять главные функции слюны — участвовать в переваривании пищи, увлажнить язык и слизистые оболочки полости рта", — пояснил доктор.
Дефицит слюны проявляется не только в ощущении сухости во рту, но и другими симптомами:
- неприятный запах изо рта;
- болезненность в жевании и глотании;
- боль в горле и охриплость;
- ощущение сухости языка;
- изменение чувствования вкуса;
- проблемы с ношением зубных протезов.
Главные причины сухости во рту
"Самая распространенная причина — дыхание через рот, которое вызвало заложенность носа. Соответственно и аллергия, и искривление носовой перегородки, и аденоиды и ОРВИ приводят к сухости во рту. Также обезвоживание, это и понятно, когда организм испытывает дефицит жидкости. Кроме этого сухость во рту — очень распространенный побочный эффект огромного количество лекарственных препаратов", — отметил Евгений Комаровский.
Какие медикаменты вызывают сухость во рту:
- антигистаминные;
- антидепрессанты;
- мочегонные средства;
- обезболивающие;
- препараты при лечении повышенного артериального давления;
- препараты железа.
"Надо знать, что сухость во рту встречается также при сахарном диабете, при последствиях инсульта, при дрожжевой инфекции и молочнице в полости рта, при некоторых аутоиммунных болезнях, при ВИЧ и СПИДе. Сухость во рту также возникает при курении и жевании табака, при употреблении алкоголя и некоторых наркотических препаратов, в частности марихуаны и метамфетамина", — пояснил доктор.
Какие могут быть осложнения от сухости во рту
Некоторые осложнения очевидны — кариес и заболевания десен, язвенные трещины в уголках рта, проблемы с жевание и глотанием, молочница во рту.
"С диагнозом вам поможет разобраться врач, но все-таки в 90% случаях, причины сухости во рту является затрудненное носовое дыхание", — добавил врач.
8 правил помощи при сухости во рту:
- обильное питье;
- использование увлажнителей воздуха, особенно во время сна;
- прохладный воздух в спальне (16-20 градусов);
- используйте специальные зубные пасты или жидкости для полоскания полости рта, которые не содержат спирт;
- следите, что вы едите и пьете (алкоголь, кофеин, сладости все это усиливает сухость во рту);
- проанализируйте ваши лекарства;
- регулярное посещение стоматолога;
- продукты для увлажнения рта. Есть медицинский глицерин, на 1 литр воды требуется 3-4 капли, после чего этим раствором можно полоскать рот.
"Также можно взять кусочек замороженной дыни или огурца, это увеличивает слюноотделение. Также есть средство на основе папайи, папайя содержит папаин, который стимулирует слюноотделение. Но пока у вас сухая комната и заложенный нос, вам ничего не поможет. Увлажняйте воздух и промывайте нос солевыми растворами", — резюмировал Евгений Комаровский.
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