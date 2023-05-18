Які хвороби переносять кліщі

Доктор Євгеній Комаровський. Фото: Прес служба Євгения Комаровського

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Кліщі є переносниками досить великої кількості хвороб. При цьому серед найактуальніших хвороб дві — кліщовий енцефаліт та хвороба Лайма.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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Кліщовий енцефаліт

"Вірус кліщового енцефаліту не поширений повсюдно, а у певних регіонах. Якщо у вашому регіоні є кліщовий енцефаліт, в Україні це деякі райони Криму та деякі райони в Карпатах. Але при цьому виявити конкретно де дуже складно", — сказав лікар.

Кліщ на траві. Фото: Pexels

Якщо в регіоні, де ви живете, є випадки кліщового енцефаліту, то єдиний спосіб профілактики — вакцинація.

Хвороба Лайма

"Чим відрізняється боррелія (збудник хвороби Лайма) вірус живе в слинних залозах кліща, а боррелія живе в кишечнику кліща. Тобто, коли вас вкусив кліщ, то має пройти певний час поки ця бактерія дістанеться слинних залоз кліща. Як правило, цей час більше 12 годин, тобто якщо вам вкусив кліщ і ви його виявили і витягли протягом перших 12 годин, то, як правило, ризиків немає", — додав лікар.

Кліщ на зелені. Фото: Pexels

При цьому Євген Комаровський нагадав, що після того, як ви прийшли із лісу, перше, що потрібно зробити, це оглянути себе. Якщо вас вкусив кліщ і ви його виявили пізніше 12 годин, це той випадок, коли необхідно звернутися до лікаря і провести профілактику.

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