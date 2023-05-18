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Комаровский рассказал про две страшные болезни, которые переносят клещи

18 мая 2023 06:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие болезни переносят клещи
Доктор Евгений Комаровский. Фото: Пресс служба Евгения Комаровского
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Клещи являются переносчиками достаточно большого количества болезней. При этом в числе самых актуальных болезней две — клещевой энцефалит и болезнь Лайма. 

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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Клещевой энцефалит 

"Вирус клещевого энцефалита не распространен повсеместно, а в определенных регионах. Если в вашем регионе есть клещевой энцефалит, в Украине это некоторые районы Крыма и некоторые районы в Карпатах. Но при этом обнаружить конкретно где очень сложно", — сказал врач. 

Клещ на траве. Фото: Pexels

Если в регионе, где вы живете есть случаи клещевого энцефалита то единственный способ профилактики — вакцинация.  

Болезнь Лайма 

"Чем отличается боррелия (возбудитель болезни Лайма) вирус живет в слюнных железах клеща, а боррелия живет в кишечнике клеща. То есть, когда вас укусил клещ, то должно пройти определенное время пока эта бактерия доберется до слюнных желез клеща. Как правило это время более 12 часов. То есть если вам укусил клещ и вы его обнаружили и извлекли в течении первых 12 часов, то как правило рисков нет", — добавил доктор. 

Клещ на зелени. Фото: Pexels

При этом Евгений Комаровский напомнил, что после того, как вы пришли из леса, первое, что нужно сделать, это осмотреть себя. Если же вас укусил клещ и вы его обнаружили позже 12 часов, это тот случай, когда необходимо обратиться к врачу и провести профилактику. 

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