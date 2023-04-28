Что делать, если укусил клещ?

Сезон клещей начинается в конце марта и продолжается до середины июня. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Укус клеща опасен, особенно в Украине, или в некоторых странах Европы. В середине клеща может жить опасная инфекция.

Об этом сообщила врач-инфекционист Анастасия Лишневская.

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В середине клеща могут жить бактерии, вирусы или самые простые. Во время укуса они передаются человеку, спустя некоторое время разносятся по всему организму.

Что же делать после укуса клеща?

Немедленно вытяните его пинцетом, не ждите, когда отпадет сам. Место укуса обработайте антисептиком или промойте водой с мылом. Не отпускайте живой клещ, положите в герметичный пакет или смойте в унитаз. Если в вашей местности большое количество клещей инфицировано боррелиями, в первые 72 часа проведите профилактику антибиотиком. Наблюдайте за местом укуса 30 дней.

Также инфекционист рассказала, почему клещей не следует нести в лабораторию для исследования.

Клещи переносят различные инфекции. Фото: Pexels

"Во-первых, лаборатория, которая исследует клещей на борелии или других возбудителей, не обязательно должна отвечать требованиям больницы или той лаборатории, которая делает анализы крови человека", — сказала Анастасия Лишневская.

К тому же врач заметила, что положительный результат анализа может ввести вас в заблуждение, вы можете обнаружить каких-нибудь возбудителей у клеща, но это не значит, что они есть у вас и что клещ их передал.

"Отрицательный результат также может быть не полезен вам, потому что у клеща может быть не обнаружено никаких возбудителей, но вас мог укусить другой клещ, когда вы находились в зоне, где было много клещей", — добавила лакарь.

Нужно ли вакцинироваться от энцефалита?

"Если у вас высока вероятность инфицироваться (вы лесник, или охотник) или проживаете в эндемической зоне (Волынская, Львовская область, регионы, которые находятся ближе к Крымскому полуострову), тогда нужно вакцинироваться", — отметила Анастасия Лишневская.

Ранее мы писали, что начался сезон клещей, эксперты рассказали, как уберечься от укусов.