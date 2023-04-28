Инфекционист рассказала, что делать, если укусил клещ
Укус клеща опасен, особенно в Украине, или в некоторых странах Европы. В середине клеща может жить опасная инфекция.
Об этом сообщила врач-инфекционист Анастасия Лишневская.
В середине клеща могут жить бактерии, вирусы или самые простые. Во время укуса они передаются человеку, спустя некоторое время разносятся по всему организму.
Что же делать после укуса клеща?
- Немедленно вытяните его пинцетом, не ждите, когда отпадет сам.
- Место укуса обработайте антисептиком или промойте водой с мылом.
- Не отпускайте живой клещ, положите в герметичный пакет или смойте в унитаз.
- Если в вашей местности большое количество клещей инфицировано боррелиями, в первые 72 часа проведите профилактику антибиотиком.
- Наблюдайте за местом укуса 30 дней.
Также инфекционист рассказала, почему клещей не следует нести в лабораторию для исследования.
"Во-первых, лаборатория, которая исследует клещей на борелии или других возбудителей, не обязательно должна отвечать требованиям больницы или той лаборатории, которая делает анализы крови человека", — сказала Анастасия Лишневская.
К тому же врач заметила, что положительный результат анализа может ввести вас в заблуждение, вы можете обнаружить каких-нибудь возбудителей у клеща, но это не значит, что они есть у вас и что клещ их передал.
"Отрицательный результат также может быть не полезен вам, потому что у клеща может быть не обнаружено никаких возбудителей, но вас мог укусить другой клещ, когда вы находились в зоне, где было много клещей", — добавила лакарь.
Нужно ли вакцинироваться от энцефалита?
"Если у вас высока вероятность инфицироваться (вы лесник, или охотник) или проживаете в эндемической зоне (Волынская, Львовская область, регионы, которые находятся ближе к Крымскому полуострову), тогда нужно вакцинироваться", — отметила Анастасия Лишневская.
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