Що робити, якщо вкусив кліщ?

Сезон кліщів починається наприкінці березня і продовжується до середини червня. ​​Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Укус кліща є небезпечним, особливо в Україні, або в деяких країнах Європи. В середині кліща може жити небезпечна інфекція.

Про це повідомила лікарка-інфекціоністка Анастасія Лішневська.

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У середині кліща можуть жити бактерії, віруси або найпростіші. Під час укусу вони передаються людині, через деякий час розносяться по всьому організму.

Що ж робити після укусу кліща?

Негайно витягніть його пінцетом, не чекайте, коли відпаде сам. Місце укусу обробіть антисептиком або промийте водою з милом. Не відпускайте живого кліща, покладіть в герметичний пакет чи змийте в унітаз. Якщо у вашій місцевості велика кількість кліщів інфікована бореліями, у перші 72 години проведіть профілактику антибіотиком. Спостерігайте за місцем укусу 30 днів.

Також інфекціоністка розповіла, чому кліщів не потрібно нести в лабораторію для дослідження.

Кліщі переносять різні інфекції. Фото: Pexels

"По перше лабораторія, яка досліджує кліщів на борелії чи інших збудників, не обов'язково має відповідати вимогам лікарні чи тієї лабораторії, яка робить аналізи крови людини", — сказал Анастасія Лішневська.

До того же лікар зауважила, що позитивний результат аналізу може ввести вас в оману, ви можете виявити якихось збудників у кліща, але це не значить, що вони є у вас і що кліщ їх передав.

"Негативний результат також може бути не корисним для вас, бо у кліща може бути не виявлено ніяких збудників, але вас міг вкусити інший кліщ, коли ви перебували в зоні, де було багато кліщів", — додала лакарка.

Чи потрібно вакцинуватися від енцефаліту?

"Якщо у вас висока вірогідність інфікуватися (ви лісник, чи мисливець) або проживаєте в ендемічній зоні (Волинська, Львівська область, регіони, що знаходяться ближче до Кримського півострова), тоді потрібно вакцинуватися", — зауважила Анастасія Лишневська.

Раніше ми писали, що розпочався сезон кліщів, експерти розповіли, як вберегтися від укусів.