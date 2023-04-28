Інфекціоністка розповіла, що робити, якщо вкусив кліщ
Укус кліща є небезпечним, особливо в Україні, або в деяких країнах Європи. В середині кліща може жити небезпечна інфекція.
Про це повідомила лікарка-інфекціоністка Анастасія Лішневська.
У середині кліща можуть жити бактерії, віруси або найпростіші. Під час укусу вони передаються людині, через деякий час розносяться по всьому організму.
Що ж робити після укусу кліща?
- Негайно витягніть його пінцетом, не чекайте, коли відпаде сам.
- Місце укусу обробіть антисептиком або промийте водою з милом.
- Не відпускайте живого кліща, покладіть в герметичний пакет чи змийте в унітаз.
- Якщо у вашій місцевості велика кількість кліщів інфікована бореліями, у перші 72 години проведіть профілактику антибіотиком.
- Спостерігайте за місцем укусу 30 днів.
Також інфекціоністка розповіла, чому кліщів не потрібно нести в лабораторію для дослідження.
"По перше лабораторія, яка досліджує кліщів на борелії чи інших збудників, не обов'язково має відповідати вимогам лікарні чи тієї лабораторії, яка робить аналізи крови людини", — сказал Анастасія Лішневська.
До того же лікар зауважила, що позитивний результат аналізу може ввести вас в оману, ви можете виявити якихось збудників у кліща, але це не значить, що вони є у вас і що кліщ їх передав.
"Негативний результат також може бути не корисним для вас, бо у кліща може бути не виявлено ніяких збудників, але вас міг вкусити інший кліщ, коли ви перебували в зоні, де було багато кліщів", — додала лакарка.
Чи потрібно вакцинуватися від енцефаліту?
"Якщо у вас висока вірогідність інфікуватися (ви лісник, чи мисливець) або проживаєте в ендемічній зоні (Волинська, Львівська область, регіони, що знаходяться ближче до Кримського півострова), тоді потрібно вакцинуватися", — зауважила Анастасія Лишневська.
Раніше ми писали, що розпочався сезон кліщів, експерти розповіли, як вберегтися від укусів.