Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Інфекціоністка розповіла, що робити, якщо вкусив кліщ arrow

Інфекціоністка розповіла, що робити, якщо вкусив кліщ

28 квітня 2023 10:55
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що робити, якщо вкусив кліщ?
Сезон кліщів починається наприкінці березня і продовжується до середини червня. ​​Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Укус кліща є небезпечним, особливо в Україні, або в деяких країнах Європи. В середині кліща може жити небезпечна інфекція

Про це повідомила лікарка-інфекціоністка Анастасія Лішневська.

Читайте також:

У середині кліща можуть жити бактерії, віруси або найпростіші. Під час укусу вони передаються людині, через деякий час розносяться по всьому організму. 

Що ж робити після укусу кліща? 

  1. Негайно витягніть його пінцетом, не чекайте, коли відпаде сам.
  2. Місце укусу обробіть антисептиком або промийте водою з милом.
  3. Не відпускайте живого кліща, покладіть в герметичний пакет чи змийте в унітаз.
  4. Якщо у вашій місцевості велика кількість кліщів інфікована бореліями, у перші 72 години проведіть профілактику антибіотиком.
  5. Спостерігайте за місцем укусу 30 днів.

Також інфекціоністка розповіла, чому кліщів не потрібно нести в лабораторію для дослідження. 

Кліщі переносять різні інфекції. Фото: Pexels

"По перше лабораторія, яка досліджує кліщів на борелії чи інших збудників, не обов'язково має відповідати вимогам лікарні чи тієї лабораторії, яка робить аналізи крови людини", — сказал Анастасія Лішневська. 

До того же лікар зауважила, що позитивний результат аналізу може ввести вас в оману, ви можете виявити якихось збудників у кліща, але це не значить, що вони є у вас і що кліщ їх передав. 

"Негативний результат також може бути не корисним для вас, бо у кліща може бути не виявлено ніяких збудників, але вас міг вкусити інший кліщ, коли ви перебували в зоні, де було багато кліщів", — додала лакарка. 

Чи потрібно вакцинуватися від енцефаліту?

"Якщо у вас висока вірогідність інфікуватися (ви лісник, чи мисливець) або проживаєте в ендемічній зоні (Волинська, Львівська область, регіони, що знаходяться ближче до Кримського півострова), тоді потрібно вакцинуватися", — зауважила Анастасія Лишневська. 

Раніше ми писали, що розпочався сезон кліщів, експерти розповіли, як вберегтися від укусів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB