Розпочався новий сезон, коли кліщі стають активними

Сезон найбільшої активності кліщів із квітня по жовтень: Фото Google

Варто пам'ятати, що кліщі є переносниками серйозних захворювань, таких як: хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт тощо, які вражають різні органи і центральну нервову систему, що за відсутності лікування може призвести до інвалідності, а в окремих випадках — до летальних наслідків.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я м. Київ Валентина Гінзбург.

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"Тож дуже важливо знати як, по-перше, убезпечити себе від цього лиха, а по-друге — що необхідно зробити, якщо кліщ таки вкусив", — наголосила Валентина Гінзбург.

Правила, які допоможуть захиститися від укусів кліщів

Кліщі найчастіше ховаються в листві та траві: Фото Google

Правильно підібраний одяг

Варто нагадати, що сезон найбільшої активності кліщів — із квітня до жовтня. Тому збираючись на прогулянку в ці пори роки необхідно ретельно обирати одяг.

"По-перше, збираючись на прогулянку до парку, скверу чи лісової зони, вдягайте головний убір та світлий, щільно прилягаючий до тіла одяг із довгими рукавами. Під час та після прогулянки ретельно оглядайте себе, особливу увагу приділяючи ділянкам тіла, що вкриті волоссям. Після повернення додому одяг, у якому гуляли, слід одразу випрати. Зовсім не зайвим буде використання репелентів", — сказала директорка Департаменту охорони здоров’я.

Обстеження домашніх тварин після прогулянки

"Кліща додому можуть "принести" на собі ваші домашні улюбленці. Тож використовуйте для обробки тварин спеціальні засоби, а після прогулянки ретельно обстежуйте їх на наявність комах (краще робити це за дверима домівки). І друге – не слід дотримуватися помилкової думки, що кліщі водяться лише у лісі. Вони прекрасно пристосовуються до умов міста", — зауважила Валентина Гінзбург.

Кліщі можуть чіплятися за шерсть тварин: Фото Google

Що робити, коли кліщ вже вкусив

"Якщо кліщ таки присмоктався, слід якнайшвидше його зняти. Бажано – звернутися до найближчого травмпункту. Там медики видалять комаху, оброблять укус та нададуть вам всі необхідні рекомендації. Щоб зняти кліща самостійно, необхідно акуратно, плавними рухами розхитувати його з боку в бік пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити між хоботком кліща та шкірою. Повільно видалити кліща необхідно разом із хоботком. Місце укусу змастіть 3% розчином йоду, спиртом або одеколоном. Якщо частинка кліща залишилася в рані, її видаляють стерильною голкою. Після видалення слід ретельно вимити руки з милом", —додала експертка.

Після укусу необхідно стежити за самопочуттям: Фото Google

Після укусу кілька тижнів приділіть особливу увагу своєму самопочуттю

Зверніть увагу на такі симпотоми:

головний біль;

температура;

слабкість;

почервоніння у місці укусу.

Розростання плями або набряку, — привід негайно звернутися до лікаря.

Та ще одна небезпека полягає в тому, що захворювання, які переносяться кліщами, не обов’язково мають зовнішні ознаки. Тому у будь-якому випадку за місяць після укусу необхідно здати кров на антитіла до бореліозу, щоб не пропустити небезпечну хворобу.

"Пильнуйте себе та дбайте про здоров’я, щонайменше уникаючи випадків, коли не наражатися на небезпеку відносно просто. Маємо бути здоровими, щоб після Перемоги якнайшвидше відбудувати країну і разом зробити життя в ній кращим", — закликала Валентина Гінзбург.

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