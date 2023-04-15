Начался новый сезон, когда клещи становятся активными

Сезон наибольшей активности клещей с апреля по октябрь: Фото Google

Следует помнить, что клещи являются переносчиками серьезных заболеваний, таких как: болезнь Лайма, клещевой энцефалит и т.п., которые поражают различные органы и центральную нервную систему, что при отсутствии лечения может привести к инвалидности, а в отдельных случаях — к летальным исходам.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения г. Киев Валентина Гинзбург.

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"Поэтому очень важно знать как, во-первых, обезопасить себя от этой беды, а во-вторых — что необходимо сделать, если клещ все-таки укусил", — подчеркнула Валентина Гинзбург.

Правила, которые помогут защититься от укусов клещей

Клещи чаще всего прячутся в листве и траве: Фото Google

Правильно подобранная одежда

Стоит напомнить, что сезон наибольшей активности клещей с апреля по октябрь. Поэтому собираясь на прогулку в эти времена года необходимо тщательно выбирать одежду.

"Во-первых, собираясь на прогулку в парк, сквер или лесную зону, надевайте головной убор и светлую, плотно прилегающую к телу одежду с длинными рукавами. Во время и после прогулки тщательно осматривайте себя, особое внимание уделяя участкам тела, покрытым волосами. По возвращении домой одежду, в которой гуляли, следует сразу постирать. Совершенно не лишним будет использование репеллентов", — сказала директор Департамента здравоохранения.

Обследование домашних животных после прогулки

"Клеща домой могут принести на себе ваши домашние любимцы. Так что используйте для обработки животных специальные средства, а после прогулки тщательно обследуйте их на наличие насекомых (лучше делать это за дверью дома). И второе – не следует придерживаться ошибочного мнения, что клещи водятся только в лесу. Они прекрасно приспосабливаются к условиям города", — отметила Валентина Гинзбург.

Клещи могут цепляться за шерсть животных: Фото Google

Что делать, когда клещ уже укусил

"Если клещ таки присосался, следует как можно быстрее его снять. Желательно – обратиться в ближайший травмпункт. Там медики удалят насекомое, обработают укус и предоставят вам все необходимые рекомендации. Чтобы снять клеща самостоятельно, необходимо аккуратно, плавными движениями расшатывать его из стороны в сторону пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить между хоботком клеща и кожей. Медленно удалить клеща необходимо вместе с хоботком. Место укуса смажьте 3%-ным раствором йода, спиртом или одеколоном. Если частица клеща осталась в ране, ее удаляют стерильной иглой. После удаления следует тщательно вымыть руки с мылом", — добавила эксперт.

После укуса необходимо следить за самочувствием: Фото Google

После укуса несколько недель уделите особое внимание своему самочувствию

Обратите внимание на такие симпотомы:

головная боль;

температура;

слабость;

покраснение в месте укуса.

Разрастание пятна или отека, — повод немедленно обратиться к врачу.

Еще одна опасность заключается в том, что заболевания, переносимые клещами, не обязательно имеют внешние признаки. Поэтому в любом случае через месяц после укуса необходимо сдать кровь на антитела к боррелиозу, чтобы не пропустить опасную болезнь.

"Обследуйте себя и заботьтесь о здоровье, по меньшей мере избегая случаев, когда не подвергаться опасности относительно просто. Должны быть здоровыми, чтобы после Победы как можно быстрее отстроить страну и вместе сделать жизнь в ней лучше", — призвала Валентина Гинзбург.

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