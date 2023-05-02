Как вытащить клеща: пошаговые действия от врача

Фото клеща в увеличенном виде

Клещи - это "вечнозеленая" проблема. Стоит только появиться весеннему солнышку и расцвести деревьям, как эти маленькие существа сразу же вылезают на травку и начинают "тихую" охоту. Если после прогулки вы обнаружили , что вернулись домой с неожиданной "компанией", то не спешите паниковать – шансы на то, что вам удастся избежать серьезных последствий, достаточно значительны! Главное — правильно вытащить клеща и отнести его на анализ в лабораторию. Далее расскажем о том, как правильно вытащить клеща, чтобы обезопасить себя от инфицирования.

1. Найдите клеща. Он может придраться к любой части тела, но обычно это места с тонкой и мягкой кожей: подмышки, лучевой сустав, спина, голова или шея. Также следует хорошо осмотреть волосы и расчесаться.

2. Для удаления клеща используйте пинцет или клещ-пинцеты. Специальные инструменты помогут вытащить клеща так, чтобы не раздавить его в процессе и не допустить впрыск токсинов насекомого в кровоток.

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Как выглядит клещ? Фото - Pexels.

3. Медленно извлеките клеща. Осторожно сожмите насекомое поближе к голове и двигайте пинцетом против часовой стрелки. Не тяните слишком сильно и не крутите, поскольку иначе голова может оторваться и остаться в ране.

4. После удаления клеща обработайте место укуса мылом и водой, затем нанесите на кожу антисептик. Это поможет предотвратить инфекцию и воспаление.

5. Уложите клеща в банку с крышкой и отвезите его в лабораторию для анализа.

6. Наблюдайте за состоянием здоровья. Если вы заметите симптомы, такие как красная сыпь или опухоль, обратитесь к врачу.

Лайфхак. Если у вас нет пинцета, то попробуйте вытащить нитью! Сделайте из нити узел и затяните его у кожи, а затем легкими движениями потягивайте насекомое вверх и в бока, легко покачивая его вправо-влево. Ни в коем случае не совершайте скручивающих движений, ведь иначе голова клеща может оторваться.

Клещ может переносить инфекции, вызывающие энцефалит, болезнь Лайма и боррелиоз. Фото — google.com

Как НЕ нужно извлекать клеща?

Если вы решили вытащить клеща своими силами, то обязательно защитите руки пакетом или перчатками (их нужно будет постирать с дезинфектором). Также не стоит поджигать насекомое – это точно не заставит его "отцепиться". И, конечно, не следует наносить на клеща масло, алкоголь, бензин и другие жидкости, ведь даже если насекомое задохнется оно все равно успеет впрыснуть яд в вашу кровь. Также постарайтесь не раздавить клеща, иначе в кровь могут попасть инфицированные жидкости.

Помните, если самостоятельно клеща вытащить так и не удалось, то не стоит откладывать до завтра или пробовать другие народные методы, ведь в таком случае следует немедленно обратиться к врачу!

Кстати, недавно мы рассказывали как уберечься от укуса клеща .