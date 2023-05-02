Как вытащить клеща: пошаговые действия от врача

Весна, солнышко и…клещи. Как правильно вытащить клеща?
Клещи - это "вечнозеленая" проблема. Стоит только появиться весеннему солнышку и расцвести деревьям, как эти маленькие существа сразу же вылезают на травку и начинают "тихую" охоту. Если после прогулки вы обнаружили , что вернулись домой с неожиданной "компанией", то не спешите паниковать – шансы на то, что вам удастся избежать серьезных последствий, достаточно значительны! Главное — правильно вытащить клеща и отнести его на анализ в лабораторию. Далее расскажем о том, как правильно вытащить клеща, чтобы обезопасить себя от инфицирования.
1. Найдите клеща. Он может придраться к любой части тела, но обычно это места с тонкой и мягкой кожей: подмышки, лучевой сустав, спина, голова или шея. Также следует хорошо осмотреть волосы и расчесаться.
2. Для удаления клеща используйте пинцет или клещ-пинцеты. Специальные инструменты помогут вытащить клеща так, чтобы не раздавить его в процессе и не допустить впрыск токсинов насекомого в кровоток.
3. Медленно извлеките клеща. Осторожно сожмите насекомое поближе к голове и двигайте пинцетом против часовой стрелки. Не тяните слишком сильно и не крутите, поскольку иначе голова может оторваться и остаться в ране.
4. После удаления клеща обработайте место укуса мылом и водой, затем нанесите на кожу антисептик. Это поможет предотвратить инфекцию и воспаление.
5. Уложите клеща в банку с крышкой и отвезите его в лабораторию для анализа.
6. Наблюдайте за состоянием здоровья. Если вы заметите симптомы, такие как красная сыпь или опухоль, обратитесь к врачу.
Лайфхак. Если у вас нет пинцета, то попробуйте вытащить нитью! Сделайте из нити узел и затяните его у кожи, а затем легкими движениями потягивайте насекомое вверх и в бока, легко покачивая его вправо-влево. Ни в коем случае не совершайте скручивающих движений, ведь иначе голова клеща может оторваться.
Как НЕ нужно извлекать клеща?
Если вы решили вытащить клеща своими силами, то обязательно защитите руки пакетом или перчатками (их нужно будет постирать с дезинфектором). Также не стоит поджигать насекомое – это точно не заставит его "отцепиться". И, конечно, не следует наносить на клеща масло, алкоголь, бензин и другие жидкости, ведь даже если насекомое задохнется оно все равно успеет впрыснуть яд в вашу кровь. Также постарайтесь не раздавить клеща, иначе в кровь могут попасть инфицированные жидкости.
Помните, если самостоятельно клеща вытащить так и не удалось, то не стоит откладывать до завтра или пробовать другие народные методы, ведь в таком случае следует немедленно обратиться к врачу!
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