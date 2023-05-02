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Весна, сонечко та…кліщі. Як правильно витягнути кліща?

2 травня 2023 06:20
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Як витягти кліща: покрокові дії від лікаря
Фото кліща у збільшеному вигляді
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Кліщі — це "вічнозелена" проблема. Варто тільки з’явитися весняному сонечку і розквітнути деревам, як ці маленькі істоти відразу ж вилазять на травичку й починають "тихе" полювання. Якщо після прогулянки ви виявили, що повернулися додому з несподіваною "компанією", то не поспішайте панікувати — шанси на те, що вам вдасться уникнути серйозних наслідків, досить значні! Головне — це правильно витягнути кліща та віднести його на аналіз у лабораторію. Далі розкажемо про те, як правильно витягнути кліща аби убезпечити себе від інфікування.

1. Знайдіть кліща. Він може причепитися до будь-якої частини тіла, але зазвичай це місця з тонкою та м'якою шкірою: пахви, променевий суглоб, спина, голова або шия. Також слід добре оглянути волосся та розчесатися.
2. Використайте пінцет або кліщ-пінцети для видалення кліща. Спеціальні інструменти допоможуть витягнути кліща так, щоб не роздушити його у процесі й не допустити вприскування токсинів комахи у кровотік. 

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кліщ
Як виглядає кліщ? Фото — Pexels.

3. Повільно витягніть кліща. Обережно стисніть комаху якомога ближче до голови й рухайте пінцетом проти годинникової стрілки. Не тягніть занадто сильно і не крутіть, оскільки інакше голова може відірватися і лишитися в рані. 
4. Після видалення кліща обробіть місце укусу милом та водою, а потім нанесіть на шкіру антисептик. Це допоможе запобігти інфекції та запаленню.
5. Покладіть кліща в банку із кришкою та відвезіть його в лабораторію для аналізу.
6. Спостерігайте за станом здоров’я. Якщо ви помітите симптоми, такі як червоний висип або пухлина, зверніться до лікаря.

Лайфхак. Якщо у вас немає пінцета, то спробуйте витягти ниткою! Зробіть із нитки вузол та затягніть його біля шкіри, а потім легкими рухами потягуйте комаху вгору і в боки, легко похитуючи її вправо-вліво. В жодному разі не робіть скручувальних рухів, адже інакше голова кліща може  відірватися. 

Кліщ
Кліщ може переносити інфекції, які спричиняють енцефаліт, хворобу Лайма та бореліоз. Фото — google.com

Як НЕ потрібно витягувати кліща?

Якщо ви вирішили витягти кліща самотужки, то неодмінно захистіть руки пакетом чи рукавицями (їх потрібно буде випрати з дезінфектором). Також не варто підпалювати комаху — це точно не примусить її "відчепитися". І, звісно ж, не слід наносити на кліща олію, алкоголь, бензин та інші рідини, адже навіть якщо комаха задихнеться вона все одно встигне впорснути отруту у вашу кров. Також постарайтеся не роздушити кліща, адже інакше у кров можуть потрапити інфіковані рідини.  

Пам'ятайте, якщо самостійно кліща витягти так і не вдалося, то не варто "відкладати до завтра" чи пробувати інші народні методи, адже в такому випадку слід негайно звернутися до лікаря! 

До речі, нещодавно ми розповідали як убезпечитися від укусу кліща.

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