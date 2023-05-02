Як витягти кліща: покрокові дії від лікаря

Весна, сонечко та…кліщі. Як правильно витягнути кліща?
Кліщі — це "вічнозелена" проблема. Варто тільки з’явитися весняному сонечку і розквітнути деревам, як ці маленькі істоти відразу ж вилазять на травичку й починають "тихе" полювання. Якщо після прогулянки ви виявили, що повернулися додому з несподіваною "компанією", то не поспішайте панікувати — шанси на те, що вам вдасться уникнути серйозних наслідків, досить значні! Головне — це правильно витягнути кліща та віднести його на аналіз у лабораторію. Далі розкажемо про те, як правильно витягнути кліща аби убезпечити себе від інфікування.
1. Знайдіть кліща. Він може причепитися до будь-якої частини тіла, але зазвичай це місця з тонкою та м'якою шкірою: пахви, променевий суглоб, спина, голова або шия. Також слід добре оглянути волосся та розчесатися.
2. Використайте пінцет або кліщ-пінцети для видалення кліща. Спеціальні інструменти допоможуть витягнути кліща так, щоб не роздушити його у процесі й не допустити вприскування токсинів комахи у кровотік.
3. Повільно витягніть кліща. Обережно стисніть комаху якомога ближче до голови й рухайте пінцетом проти годинникової стрілки. Не тягніть занадто сильно і не крутіть, оскільки інакше голова може відірватися і лишитися в рані.
4. Після видалення кліща обробіть місце укусу милом та водою, а потім нанесіть на шкіру антисептик. Це допоможе запобігти інфекції та запаленню.
5. Покладіть кліща в банку із кришкою та відвезіть його в лабораторію для аналізу.
6. Спостерігайте за станом здоров’я. Якщо ви помітите симптоми, такі як червоний висип або пухлина, зверніться до лікаря.
Лайфхак. Якщо у вас немає пінцета, то спробуйте витягти ниткою! Зробіть із нитки вузол та затягніть його біля шкіри, а потім легкими рухами потягуйте комаху вгору і в боки, легко похитуючи її вправо-вліво. В жодному разі не робіть скручувальних рухів, адже інакше голова кліща може відірватися.
Як НЕ потрібно витягувати кліща?
Якщо ви вирішили витягти кліща самотужки, то неодмінно захистіть руки пакетом чи рукавицями (їх потрібно буде випрати з дезінфектором). Також не варто підпалювати комаху — це точно не примусить її "відчепитися". І, звісно ж, не слід наносити на кліща олію, алкоголь, бензин та інші рідини, адже навіть якщо комаха задихнеться вона все одно встигне впорснути отруту у вашу кров. Також постарайтеся не роздушити кліща, адже інакше у кров можуть потрапити інфіковані рідини.
Пам'ятайте, якщо самостійно кліща витягти так і не вдалося, то не варто "відкладати до завтра" чи пробувати інші народні методи, адже в такому випадку слід негайно звернутися до лікаря!
До речі, нещодавно ми розповідали як убезпечитися від укусу кліща.