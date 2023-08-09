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Яка картопля є дуже небезпечною для здоров'я: нею можна отруїтися

9 серпня 2023 20:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Якою картоплею можна отруїтися – медики попередили про небезпеку
Молода дівчина, яка вживає картоплю фрі у закладі. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розповіли про те, яку картоплю категорично не можна вживати через серйозну небезпеку для здоров’я. Фахівці стверджують, що такий вид коренеплодів містить велику кількість речовини, яка вважається отруйною для людини.

Про це повідомляє Healthline.

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Яку картоплю категорично не можна їсти?

За словами медиків, вживати не можна саме пророщену картоплю, адже вона може нести велику небезпеку для здоров’я через великий вміст такої речовини, як соланін. Саме цей компонент є дуже отруйним для здоров’я людини. 

Медики стверджують, що краще прибрати зі свого раціону харчування зелену пророщену картоплю, яка є дуже небезпечною для здоров’я. Вживаючи таку картоплю, людина може постраждати та отримати важке отруєння. 

Пророщенная картошка
Пророщена картопля, яка може викликати важке отруєння. Фото: скриншот з YouTube

Якщо говорити про інші плоди з паростками, то більше соланіну знаходиться саме у шкірці картоплі та у так званих "очках". У такому випадку медики радять ретельно почистити та правильно приготувати картоплю згідно з рекомендаціями.

Крім того, медики розповіли про те, чи можна вживати стару м’яку картоплю, яка вже зморщилася. За словами фахівців, такі коренеплоди втратили всю користь, через що краще таку картоплю одразу ж викинути та навіть не намагатися їсти.

Як правильно готувати пророщену картоплю?

Перед тим, як брати таку картоплю для приготування їжі, дуже важливо ретельно її почистити. Шкірку та "очі" коренеплоду потрібно прибрати, саму картоплю ретельно помити, і тільки після цього процесу можна її готувати.

Чистка картошки
Очищення картоплі для приготування страви. Фото: Freepik

Щоб повністю видалити таку отруйну речовину, як соланін, потрібно глибше чистити картоплю, видаляючи товстий шар шкірки. 

Також прибрати цей компонент може декілька продуктів, які слід додавати під час приготування страв. Йдеться про капусту, буряк, часник, сметану, а також про зелень та спеції, які допоможуть нейтралізувати отруйну речовину. 

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти харчування краще не вживати на сніданок. 

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