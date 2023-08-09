Каким картофелем можно отравиться – медики предупредили об опасности

Молодая девушка, которая употребляет картофель фри в заведении. Фото: Freepik

Медики рассказали о том, какой картофель категорически нельзя употреблять из-за серьезной опасности для здоровья. Специалисты утверждают, что такой вид корнеплодов содержит большое количество вещества, которое считается ядовитым для человека.

Об этом сообщает Healthline.

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Какой картофель категорически нельзя есть?

По словам медиков, употреблять нельзя именно пророщенный картофель, ведь он может нести большую опасность для здоровья из-за большого содержания такого вещества, как соланин. Именно этот компонент является очень ядовитым для здоровья человека.

Медики утверждают, что лучше убрать со своего рациона питания зеленый пророщенный картофель, который очень опасен для здоровья. Употребляя такой картофель, человек может пострадать и получить тяжелое отравление.

Пророщенный картофель, который может вызвать тяжелое отравление. Фото: скриншот с YouTube

Если говорить о других плодах с побегами, то больше соланина находится именно в кожуре картофеля и в так называемых "глазах". В таком случае медики советуют тщательно почистить и правильно приготовить картофель согласно рекомендациям.

Кроме того, медики рассказали о том, можно ли употреблять старый мягкий картофель, который уже сморщился. По словам специалистов, такие корнеплоды потеряли всю пользу, из-за чего лучше такой картофель сразу же выбросить и даже не пытаться есть.

Как правильно готовить картофель?

Перед тем, как брать такой картофель для приготовления пищи, очень важно тщательно его почистить. Кожуру и "глаза" корнеплода нужно убрать, сам картофель тщательно помыть, и только после этого процесса можно его готовить.

Очистка картофеля для приготовления блюда. Фото: Freepik

Чтобы полностью удалить такое ядовитое вещество, как соланин, нужно глубже чистить картофель, удаляя толстый слой кожуры.

Также убрать этот компонент может несколько продуктов, которые следует добавлять во время приготовления. Речь идет о капусте, свекле, чесноке, сметане, а также о зелени и специях, которые помогут нейтрализовать ядовитое вещество.

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