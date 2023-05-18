Як куріння впливає на розміри нашого мозку: дослідження

Дівчина перерізає ножицями сигарети. Фото: freepik.com

Куріння не тільки призводить до старіння шкіри, хвороби дихальних шляхів чи раку, а й сприяє зменшенню об’єму нашого мозку. Про це свідчить нещодавнє дослідження.

Про це повідомляє NNews.

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Куріння зменшує розміри мозку

Зазначається, що вчені з Пенсільванського університету встановили, що куріння може призвести до зменшення розміру мозку та підвищити ймовірність виникнення деменції.

Так, дослідники проаналізували МРТ-знімки 28-ми тис. осіб та виявили, що курці в середньому мають менший об’єм мозку, ніж ті, хто не курить. Наголошується, що кожна викурена пачка сигарет на рік зменшує об’єм сірої речовини приблизно на 0,15 см3.

Додатковий аналіз показав, що у людей, які давно відмовилися від куріння, спостерігалося трохи більше сірої речовини в мозку, ніж у тих, хто припинив курити нещодавно. Це вказує на те, що відмова від куріння може деяким чином зворотно вплинути на зменшення розмірів мозку.

Вплив куріння на здоров'я

Нагадаємо, що тютюн — єдиний легальний продукт, який вбиває половину своїх споживачів. За даними ВООЗ через наслідки тютюнопаління щороку у світі помирає понад 8 мільйонів людей, з них — 1,2 мільйона не є курцями.

Також ми повідомляли, що багато хто вважає, що "вейпи", "електронки" та "одноразки" менш шкідливі для здоров'я та сформувалася ілюзія того, що можна "безпечно" курити, та чи так це насправді, розповіла лікарка кардіологиня.

Додамо, що всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що сесія куріння кальяну завдає такої ж шкоди організму, як і сто викурених сигарет. У табаку для кальяну міститься велика кількість нікотину.