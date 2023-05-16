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Протокол ВООЗ про незаконну торгівлю тютюном можливий вже у 2023 році

16 травня 2023 12:43
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як відбувається незаконна торгівля тютюну
Шкода від тютюну. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Тютюн — єдиний легальний продукт, який вбиває половину своїх споживачів. За даними ВООЗ через наслідки тютюнопаління щороку у світі помирає понад 8 мільйонів людей, з них — 1,2 мільйона не є курцями.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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Нелегальна ж торгівля збільшує доступ до дешевших тютюнових виробів, тим самим підживлюючи епідемію вживання тютюну та підриваючи політику боротьби з нею. 

"Тільки на лікування курців та виплату компенсацій у разі втрати працездатності Україна витрачає понад 3% ВВП", — зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Марина Слободніченко.  

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Протокол про ліквідацію незаконної торгівлі тютюном є одним із ключових пунктів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Три ключових напрями боротьби з контрабандною та контрафактною тютюновою продукцією:

  1. Контроль ланцюгів постачання: заходи, спрямовані на забезпечення контролю ланцюгів постачання, у тому числі створення глобального режиму відстеження продукції;
  2. Боротьба з правопорушеннями: заходи, спрямовані на забезпечення розслідування, притягнення до відповідальності та покарання за незаконну торгівлю тютюновими виробами відповідно до національного законодавства;
  3. Міжнародна співпраця: заходи, спрямовані на посилення співпраці між сторонами-учасницями Протоколу з технічних, адміністративних та юридичних питань. 
Шкода від тютюнових виробів. Фото: Freepik

Протокол про ліквідацію незаконної торгівлі тютюном набрав чинності наприкінці 2018 року. Його мета — ліквідувати усі форми незаконної торгівлі тютюновими виробами.

Наразі сторонами Протоколу вже є 66 країн, у тому числі країни-члени Європейського Союзу та Європейський Союз.

Раніше ми писали, що кардіологиня розповіла, чи справді електронні сигарети менш шкідливі.

Також ми писали, що у ВООЗ заявили, що одна година кальяну дорівнює сотні викурених сигарет.

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