Як відбувається незаконна торгівля тютюну

Шкода від тютюну. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Тютюн — єдиний легальний продукт, який вбиває половину своїх споживачів. За даними ВООЗ через наслідки тютюнопаління щороку у світі помирає понад 8 мільйонів людей, з них — 1,2 мільйона не є курцями.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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Нелегальна ж торгівля збільшує доступ до дешевших тютюнових виробів, тим самим підживлюючи епідемію вживання тютюну та підриваючи політику боротьби з нею.

"Тільки на лікування курців та виплату компенсацій у разі втрати працездатності Україна витрачає понад 3% ВВП", — зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Марина Слободніченко.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Протокол про ліквідацію незаконної торгівлі тютюном є одним із ключових пунктів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Три ключових напрями боротьби з контрабандною та контрафактною тютюновою продукцією:

Контроль ланцюгів постачання: заходи, спрямовані на забезпечення контролю ланцюгів постачання, у тому числі створення глобального режиму відстеження продукції; Боротьба з правопорушеннями: заходи, спрямовані на забезпечення розслідування, притягнення до відповідальності та покарання за незаконну торгівлю тютюновими виробами відповідно до національного законодавства; Міжнародна співпраця: заходи, спрямовані на посилення співпраці між сторонами-учасницями Протоколу з технічних, адміністративних та юридичних питань.

Шкода від тютюнових виробів. Фото: Freepik

Протокол про ліквідацію незаконної торгівлі тютюном набрав чинності наприкінці 2018 року. Його мета — ліквідувати усі форми незаконної торгівлі тютюновими виробами.

Наразі сторонами Протоколу вже є 66 країн, у тому числі країни-члени Європейського Союзу та Європейський Союз.

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