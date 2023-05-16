Как происходит незаконная торговля табака

Жаль от табака. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Табак — единственный легальный продукт, убивающий половину своих потребителей . По данным ВОЗ из-за последствий курения ежегодно в мире умирает более 8 миллионов человек, из них — 1,2 миллиона не являются курильщиками.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Нелегальная же торговля увеличивает доступ к более дешевым табачным изделиям, тем самым подпитывая эпидемию употребления табака и подрывая политику борьбы с ней.

"Только на лечение курильщиков и выплату компенсаций в случае потери трудоспособности Украина тратит более 3% ВВП" , — отметила заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Марина Слободниченко.

Иллюстративный образ. Фото: Freepik

Протокол о ликвидации незаконной торговли табаком является одним из ключевых пунктов Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Три ключевых направления борьбы с контрабандной и контрафактной табачной продукцией:

Контроль цепей снабжения: меры, направленные на обеспечение контроля цепей снабжения, в том числе создание глобального режима отслеживания продукции; Борьба с правонарушениями: меры, направленные на обеспечение расследования, привлечения к ответственности и наказание за незаконную торговлю табачными изделиями в соответствии с национальным законодательством; Международное сотрудничество: мероприятия, направленные на усиление сотрудничества между сторонами-участниками Протокола по техническим, административным и юридическим вопросам.

Вред от табачных изделий. Фото: Freepik

Протокол о ликвидации незаконной торговли табаком вступил в силу в конце 2018 года. Его цель – ликвидировать все формы незаконной торговли табачными изделиями.

В настоящее время сторонами Протокола уже 66 стран, в том числе страны-члены Европейского Союза и Европейский Союз.

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