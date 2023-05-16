Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Протокол ВОЗ о незаконной торговле табаком возможен уже в 2023 году arrow

Протокол ВОЗ о незаконной торговле табаком возможен уже в 2023 году

16 мая 2023 12:43
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как происходит незаконная торговля табака
Жаль от табака. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Табак — единственный легальный продукт, убивающий половину своих потребителей . По данным ВОЗ из-за последствий курения ежегодно в мире умирает более 8 миллионов человек, из них — 1,2 миллиона не являются курильщиками.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Читайте также:

Нелегальная же торговля увеличивает доступ к более дешевым табачным изделиям, тем самым подпитывая эпидемию употребления табака и подрывая политику борьбы с ней.

"Только на лечение курильщиков и выплату компенсаций в случае потери трудоспособности Украина тратит более 3% ВВП" , — отметила заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Марина Слободниченко.

Иллюстративный образ. Фото: Freepik

Протокол о ликвидации незаконной торговли табаком является одним из ключевых пунктов Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Три ключевых направления борьбы с контрабандной и контрафактной табачной продукцией:

  1. Контроль цепей снабжения: меры, направленные на обеспечение контроля цепей снабжения, в том числе создание глобального режима отслеживания продукции;
  2. Борьба с правонарушениями: меры, направленные на обеспечение расследования, привлечения к ответственности и наказание за незаконную торговлю табачными изделиями в соответствии с национальным законодательством;
  3. Международное сотрудничество: мероприятия, направленные на усиление сотрудничества между сторонами-участниками Протокола по техническим, административным и юридическим вопросам.
Вред от табачных изделий. Фото: Freepik

Протокол о ликвидации незаконной торговли табаком вступил в силу в конце 2018 года. Его цель – ликвидировать все формы незаконной торговли табачными изделиями.

В настоящее время сторонами Протокола уже 66 стран, в том числе страны-члены Европейского Союза и Европейский Союз.

Ранее мы писали, что кардиологиня рассказала, действительно ли электронные сигареты менее вредны.

Также мы писали, что в ВОЗ заявили, что один час кальяна равен сотне выкуренных сигарет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас