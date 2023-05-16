Чим шкідливий кальян

Куріння кальяну. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що сесія куріння кальяну завдає такої ж шкоди організму, як і сто викурених сигарет. У табаку для кальяну міститься велика кількість нікотину.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.

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"Курець кальяну вдихає в 30–40 разів більше диму, ніж курець сигарети. Смако-ароматичні домішки суміші для кальяну також покликані полегшити вдихання більшої кількості диму", — йдеться в повідомленні.

Кальян. Фото: Freepik

Медики нагадують, що кальян — це тютюновий виріб, який містить нікотин.

Чи виникає залежність від куріння кальяну

"Тривале вживання кальяну прямо пов’язане з нікотиновою залежністю, що може стати причиною вживання кількох тютюнових виробів одночасно. Безпечного куріння не існує", — зауважили лікарі.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

До того ж куріння кальяну в приміщенні — найпоширеніше порушення антитютюнового закону.

Раніше ми писали, що кардіологиня розповіла, чи справді електронні сигарети менш шкідливі.