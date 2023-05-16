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В ВОЗ заявили, что один час кальяна равен сотне выкуренных сигарет

16 мая 2023 12:24
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Чем вреден кальян
Курение кальяна. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что сессия курения кальяна наносит такой же ущерб здоровью, как и сто выкуренных сигарет. В табаке для кальяна содержится большое количество никотина.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

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"Курильщик кальяна вдыхает в 30–40 раз больше дыма, чем курильщик сигареты. Вкусно-ароматические примеси смеси для кальяна также призваны облегчить вдыхание большего количества дыма",— говорится в сообщении.

Кальян. Фото: Freepik

Медики напоминают, что кальян — это табачное изделие, содержащее никотин.

Появляется ли зависимость от курения кальяна 

"Длительное употребление кальяна напрямую связано с никотиновой зависимостью, что может стать причиной употребления нескольких табачных изделий одновременно. Безопасного курения не существует", — отметили врачи.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

К тому же курение кальяна в помещении — самое распространенное нарушение антитабачного закона.

Ранее мы писали, что кардиолог рассказала, действительно ли электронные сигареты менее вредны.

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