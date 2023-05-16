Чем вреден кальян

Курение кальяна. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что сессия курения кальяна наносит такой же ущерб здоровью, как и сто выкуренных сигарет. В табаке для кальяна содержится большое количество никотина.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

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"Курильщик кальяна вдыхает в 30–40 раз больше дыма, чем курильщик сигареты. Вкусно-ароматические примеси смеси для кальяна также призваны облегчить вдыхание большего количества дыма",— говорится в сообщении.

Кальян. Фото: Freepik

Медики напоминают, что кальян — это табачное изделие, содержащее никотин.

Появляется ли зависимость от курения кальяна

"Длительное употребление кальяна напрямую связано с никотиновой зависимостью, что может стать причиной употребления нескольких табачных изделий одновременно. Безопасного курения не существует", — отметили врачи.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

К тому же курение кальяна в помещении — самое распространенное нарушение антитабачного закона.

Ранее мы писали, что кардиолог рассказала, действительно ли электронные сигареты менее вредны.