Чем вреден кальян

В ВОЗ заявили, что один час кальяна равен сотне выкуренных сигарет
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что сессия курения кальяна наносит такой же ущерб здоровью, как и сто выкуренных сигарет. В табаке для кальяна содержится большое количество никотина.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
"Курильщик кальяна вдыхает в 30–40 раз больше дыма, чем курильщик сигареты. Вкусно-ароматические примеси смеси для кальяна также призваны облегчить вдыхание большего количества дыма",— говорится в сообщении.
Медики напоминают, что кальян — это табачное изделие, содержащее никотин.
Появляется ли зависимость от курения кальяна
"Длительное употребление кальяна напрямую связано с никотиновой зависимостью, что может стать причиной употребления нескольких табачных изделий одновременно. Безопасного курения не существует", — отметили врачи.
К тому же курение кальяна в помещении — самое распространенное нарушение антитабачного закона.
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