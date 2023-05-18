Как курение влияет на размеры нашего мозга: исследование
Курение не только приводит к старению кожи, болезни дыхательных путей или раку, но и способствует уменьшению объема нашего мозга. Об этом свидетельствует недавнее исследование.
Об этом сообщает NNews.
Курение уменьшает размеры мозга
Ученые из Пенсильванского университета установили, что курение может привести к уменьшению размера мозга и повысить вероятность возникновения деменции.
Так, исследователи проанализировали МРТ-снимки 28 тыс. человек и обнаружили, что курильщики в среднем имеют меньший объем мозга, чем некурящие. Отмечается, что каждая выкуренная пачка сигарет в год уменьшает объем серого вещества примерно на 0,15 см3.
Дополнительный анализ показал, что у людей, давно отказавшихся от курения, наблюдалось немного больше серого вещества в мозгу, чем у тех, кто перестал курить недавно. Это указывает на то, что отказ от курения может некоторым образом воздействовать на уменьшение размеров мозга.
Воздействие курения на здоровье
Напомним, что табак — единственный легальный продукт, убивающий половину своих потребителей. По данным ВОЗ из-за последствий курения ежегодно в мире умирает более 8 миллионов человек, из них — 1,2 миллиона не являются курильщиками
Также мы сообщали, что многие считают, что "вейпы", "электронки" и "одноразки" менее вредны для здоровья и сформировалась иллюзия того, что можно "безопасно" курить, и так ли это на самом деле, рассказала врач кардиологиня.
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что сессия курения кальяна наносит такой же вред организму, как и сто выкуренных сигарет. В табаке для кальяна содержится большое количество никотина.