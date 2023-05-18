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Как курение влияет на размеры нашего мозга: исследование

18 мая 2023 01:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как курение влияет на размеры нашего мозга: исследование
Девушка разрезает ножницами сигареты. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Курение не только приводит к старению кожи, болезни дыхательных путей или раку, но и способствует уменьшению объема нашего мозга. Об этом свидетельствует недавнее исследование.

Об этом сообщает NNews.

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Курение уменьшает размеры мозга

Ученые из Пенсильванского университета установили, что курение может привести к уменьшению размера мозга и повысить вероятность возникновения деменции.

Так, исследователи проанализировали МРТ-снимки 28 тыс. человек и обнаружили, что курильщики в среднем имеют меньший объем мозга, чем некурящие. Отмечается, что каждая выкуренная пачка сигарет в год уменьшает объем серого вещества примерно на 0,15 см3.

Дополнительный анализ показал, что у людей, давно отказавшихся от курения, наблюдалось немного больше серого вещества в мозгу, чем у тех, кто перестал курить недавно. Это указывает на то, что отказ от курения может некоторым образом воздействовать на уменьшение размеров мозга.

Воздействие курения на здоровье

Напомним, что табак — единственный легальный продукт, убивающий половину своих потребителей. По данным ВОЗ из-за последствий курения ежегодно в мире умирает более 8 миллионов человек, из них — 1,2 миллиона не являются курильщиками

Также мы сообщали, что многие считают, что "вейпы", "электронки" и "одноразки" менее вредны для здоровья и сформировалась иллюзия того, что можно "безопасно" курить, и так ли это на самом деле, рассказала врач кардиологиня.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что сессия курения кальяна наносит такой же вред организму, как и сто выкуренных сигарет. В табаке для кальяна содержится большое количество никотина.

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