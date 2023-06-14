Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Здавати кров навіть корисно: у МОЗ спростували міфи про донорство arrow

Здавати кров навіть корисно: у МОЗ спростували міфи про донорство

14 червня 2023 13:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як стати донором крові
Донор крові. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У МОЗ повідомили, що ваша кров — донат у спільну Перемогу України над ворогом та "рятівне коло" для пацієнтів у критичних станах. Запаси крові та її компонентів потрібні завжди.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Читайте також:

Медики спростовали шість найпоширеніших міфів про донорство

кровь
Пробірка крові. Фото: Freepik

Крові достатньо

Про донорство нерідко говорять в ЗМІ та соціальних мережах. Тож у багатьох може скластись хибне враження, що крові завжди вдосталь. 

"Втім, статистика свідчить, що 60% населення планети немає протипоказань щодо донорства, але з них лише 5% здають кров", — повідомили лікарі. 

Здавати кров — небезпечно 

Донорство крові не лише цілком безпечна, але й корисна для здоров’я процедура. Для взяття крові використовуються лише одноразові та стерильні системи, індивідуальні для кожної людини.

кровь
Забір крові. Фото: Freepik

"Регулярні донації зменшують ризик розвитку тромбозів, серцево-судинних захворювань та злоякісних новоутворень", — додали медики. 

Донорство — боляче та довго

У МОЗ повідомляють, що відносно неприємним моментом можна вважати тільки сам укол голкою. 

"Процес здавання крові швидкий і безболісний. Разом із попереднім оглядом вся процедура займає до години", — додали медики. 

Є потреба лише в рідкісних групах крові

Насправді, чим найпоширеніша в вас група крові, тим більше її потрібно для запасів. 

"Потреба в крові, як рідкісних, так і поширених групах, є завжди. Якщо ви здаєте кров не конкретному реципієнту, то вона надходить у загальний банк крові. Там вона зберігатиметься до того моменту, поки не виникне термінова потреба у переливанні крові. Чим поширеніша група крові, тим більше її потрібно", — зауважили в МОЗ. 

Скільки крові забирають 

"В організмі дорослої людини, кров займає близько 7% від маси тіла: якщо донор важить 80 кілограмів, мова йде про 5,5 літра. При цьому під час донації за один раз забирають до 450 мл крові. Тож це жодним чином не шкодить вашому  здоров’ю, проте абсолютно точно може врятувати чиєсь життя", — розповіли медики.

кровь
Фахівець досліджує кров. Фото: Freepik

Чи потрібно вести здоровий спосіб життя, щоб стати донором крові 

"Донором може стати кожен і кожна, варто лише три дні перед донацією дотримуватися певних рекомендацій щодо харчування. Донорство не вимагає особливого стилю життя", — повідомили лікарі. 

Як стати донором 

"Стати донором надзвичайно просто — зателефонуйте до центру крові свого міста і запишіться на певний день і час", — резюмували в МОЗ.

Раніше ми писали про 45-річного мільйонера, який вразив світ своєю історією. ВІн переливає кров для омолодження

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB