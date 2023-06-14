Як стати донором крові

Донор крові. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У МОЗ повідомили, що ваша кров — донат у спільну Перемогу України над ворогом та "рятівне коло" для пацієнтів у критичних станах. Запаси крові та її компонентів потрібні завжди.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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Пробірка крові. Фото: Freepik

Крові достатньо

Про донорство нерідко говорять в ЗМІ та соціальних мережах. Тож у багатьох може скластись хибне враження, що крові завжди вдосталь.

"Втім, статистика свідчить, що 60% населення планети немає протипоказань щодо донорства, але з них лише 5% здають кров", — повідомили лікарі.

Здавати кров — небезпечно

Донорство крові не лише цілком безпечна, але й корисна для здоров’я процедура. Для взяття крові використовуються лише одноразові та стерильні системи, індивідуальні для кожної людини.

Забір крові. Фото: Freepik

"Регулярні донації зменшують ризик розвитку тромбозів, серцево-судинних захворювань та злоякісних новоутворень", — додали медики.

Донорство — боляче та довго

У МОЗ повідомляють, що відносно неприємним моментом можна вважати тільки сам укол голкою.

"Процес здавання крові — швидкий і безболісний. Разом із попереднім оглядом вся процедура займає до години", — додали медики.

Є потреба лише в рідкісних групах крові

Насправді, чим найпоширеніша в вас група крові, тим більше її потрібно для запасів.

"Потреба в крові, як рідкісних, так і поширених групах, є завжди. Якщо ви здаєте кров не конкретному реципієнту, то вона надходить у загальний банк крові. Там вона зберігатиметься до того моменту, поки не виникне термінова потреба у переливанні крові. Чим поширеніша група крові, тим більше її потрібно", — зауважили в МОЗ.

Скільки крові забирають

"В організмі дорослої людини, кров займає близько 7% від маси тіла: якщо донор важить 80 кілограмів, мова йде про 5,5 літра. При цьому під час донації за один раз забирають до 450 мл крові. Тож це жодним чином не шкодить вашому здоров’ю, проте абсолютно точно може врятувати чиєсь життя", — розповіли медики.

Фахівець досліджує кров. Фото: Freepik

Чи потрібно вести здоровий спосіб життя, щоб стати донором крові

"Донором може стати кожен і кожна, варто лише три дні перед донацією дотримуватися певних рекомендацій щодо харчування. Донорство не вимагає особливого стилю життя", — повідомили лікарі.

Як стати донором

"Стати донором надзвичайно просто — зателефонуйте до центру крові свого міста і запишіться на певний день і час", — резюмували в МОЗ.

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