Для чого переливають молоду кров

Переливання крові для омолодження: 45-річний мільйонер вразив світ своєю історією
Американський 45-річний мільйонер Браян Джонсон давно в пошуках інструкцій, як жити у власному тілі. І теперішні його інструкції вже давно стали приводом для галасу в колах біохакерів та прихильників здорового способу життя, які їм співчувають.
Про це розповів вчений генетик Олександр Коляда.
"Спочатку він вразив усіх своєю статтею, де розповів усі премудрості свого підходу до здоров'я. Він ретельно вираховує калорійність харчування, інтервально голодує, п'є безліч суплементів, здає літри крові на аналізи і тримає цілий штат лікарів, з якими обговорює інші мало доведені, але цікаві способи уповільнити старіння і бути здоровим. Він витрачає на це мільйони", — прокоментував генетик.
Але зараз він пішов ще далі і розповів, що переливає собі кров 17-річного сина. Потім переливає свою кров батькові, все це для омолодження.
Ідея переливати кров
"Ідея переливати або пересаджувати собі щось молоде для омолодження не нова. У 1864 році Пауль Берт придумав спеціальну хірургічну операцію, яка дозволяла кровотік двох організмів. Це називається парабіоз. Його використовують для різних досліджень. А от якщо парабіонти будуть різного віку, то у нас буде гетерохронний парабіоз (різно-віковий). Це коли зшивають молоду і стару мишу боками на кілька тижнів або місяців. За цей час їхні тіла продукують кров, і вони обмінюються нею. Потім мишей розшивають і спостерігають, як вони будуть далі жити", — сказав вчений.
Такий парабіоз уже 100 років вивчається, і результати майже завжди однакові. Стара миша постійно зістарює молоду, але молода, якщо і впливає на стару, то тільки тимчасово і за обмеженими показниками.
"А продовження життя від такої процедури ніколи не було помічено. Тож зістарити когось — будь ласка, рецепт зрозумілий. А ось омолодження — це складно. Мені пощастило близько працювати з людьми, які провели безліч таких операцій на тваринах, і вони кажуть, що на один позитивний опублікований результат припадає 10 негативних, які жодного ефекту молодої крові не показали", — додав генетик.
Проблема в тому, що всі експерименти з негативним результатом автори не хочуть публікувати, бо це не дасть їм авторитету, а тільки витратить їхній час.
"А журнали не хочуть публікувати, бо це не принесе їм читачів. Це називається ро5іїіме-гезціїє ріаз, і це одна із серйозних проблем усієї науки. Останні 15 років стали з'являтися точкові дослідження, які показали, що молода кров щось покращує", — зазначив Олександр Коляда.
Дослiд на мишах
"Наприклад, молода кров покращувала когнітивні здібності дорослих мишей. Це жваво обговорювали через те, що в головах футуристів це звучало як майбутнє переливання заможним старим з деменцією крові їх молодих коханок та дітей. Але доказів ефекту навіть на мишах було небагато. Деякі позитивні ефекти від молодої крові у парабіонтних мишей були для м'язів і печінки. Але треба розуміти, що в таких експериментах йдеться про тривалий обмін усією плазмою крові в організмах молодого і старого", — додав вчений.
Тобто старе тіло під'єднали до довготривалої батарейки, а всі шкідливі фактори в його крові сильно розбавили на тривалий час. Тут важлива доза ефекту. | всі отримані таким способом ефекти нещадно зменшуються в бік нуля, коли ми говоримо про разові переливання якихось смішних 105 крові однієї людини іншій.
"У нашому редукціоністичному світі просто "молода кров", "позитивне мислення", і все добре проти всього поганого — нікого не влаштовує. Нам треба конкретність. Який з 10 000 білків крові має ефект на швидкість старіння? І такий білок був пред'явлений. Ним виявився СОНПЇ, помічений у цьому ефекті групою з Гарварду в 2013 році. Після цього він був розкритикований і вже багато років ніяк не фігурує в перегонах потенційних молекул проти старіння", — розповів вчений.
Цікаві факти про "молоду кров"
- У молодих високий рівень гормонів, і вони впливають на старі тканини. Тоді справа не в крові, а можна просто вколоти собі гормон росту чи ще щось. Або побігати.
- Розведення старого. У старій крові потенційно є шкідливі молекули. Якщо їх розбавити чимось, то вони діють менш інтенсивно. Тоді не важливо, чим ти розбавляєш кров — молодою кров'ю, розчином альбуміну чи пропускаєш через фільтр. І є аргументи на користь такої дії.
- Найромантичніший підхід. У молодої крові може бути якийсь фактор, який впливає на старіння. Раніше такий фактор шукали серед клітин, потім білків, зараз — екзосом. Але вивчення старіння — це довгий процес, і є кандидати, але поки що не багатообіцяючі.
У 2016 році в США з'явився стартап Апібгозіа, який пропонував переливати кров молодих людей старшим. Процедура коштувала 8 000 доларів, і нею офіційно скористалися 600 осіб, У 2019 році КОА ввічливо попросила припинити їхню діяльність, оскільки неможливо обіцяти людям ефект, якого не доведено. Крім того, будь- яке переливання крові несе потенційні ризики.
"Там може виявитися невиявлена інфекція, а також зберігати кров можна тисячею неправильних способів. Загалом, як тоді, так і зараз, для широкого використання і медичного визнання потрібно більше доказів ефективності. Тільки назву для стартапу, що працює над лонгевіті, зіпсували. Амброзія, згідно грецького міфу, давала богам Греції молодість і безсмертя", — додав Олександр Коляда.
Нині переливання молодої крові немолодим людям поповнює арсенал цікаво-перспективно-красиво- звучних, але небезпечних засобів для поліпшення свого здоров'я. Але перед широким застосуванням, звісно, має бути проведено багато досліджень.
"Поки що таких досліджень немає. Щодо конкретних особистостей | їхніх експериментів над собою, моя думка полягає в тому, що люди і так вже роблять багато дивного зі своїм тілом. Підходи Брайана Джонсона, на мою думку, не є найдивнішими і найризикованішими серед того, що я зустрічав", — резюмував вчений.
Раніше ми писали, що вчений генетик розповів, як цукор впливає на старіння.