Для чого переливають молоду кров

Браян Джонсон з сином. Фото: instagram bryanjohnson

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Американський 45-річний мільйонер Браян Джонсон давно в пошуках інструкцій, як жити у власному тілі. І теперішні його інструкції вже давно стали приводом для галасу в колах біохакерів та прихильників здорового способу життя, які їм співчувають.

Про це розповів вчений генетик Олександр Коляда.

Читайте також:

"Спочатку він вразив усіх своєю статтею, де розповів усі премудрості свого підходу до здоров'я. Він ретельно вираховує калорійність харчування, інтервально голодує, п'є безліч суплементів, здає літри крові на аналізи і тримає цілий штат лікарів, з якими обговорює інші мало доведені, але цікаві способи уповільнити старіння і бути здоровим. Він витрачає на це мільйони", — прокоментував генетик.

Браян Джонсон. Фото: YouTube BryanJohnson

Але зараз він пішов ще далі і розповів, що переливає собі кров 17-річного сина. Потім переливає свою кров батькові, все це для омолодження.

Браян Джонсон зі сином та батьком. Фото: YouTube BryanJohnson

Ідея переливати кров

"Ідея переливати або пересаджувати собі щось молоде для омолодження не нова. У 1864 році Пауль Берт придумав спеціальну хірургічну операцію, яка дозволяла кровотік двох організмів. Це називається парабіоз. Його використовують для різних досліджень. А от якщо парабіонти будуть різного віку, то у нас буде гетерохронний парабіоз (різно-віковий). Це коли зшивають молоду і стару мишу боками на кілька тижнів або місяців. За цей час їхні тіла продукують кров, і вони обмінюються нею. Потім мишей розшивають і спостерігають, як вони будуть далі жити", — сказав вчений.

Браян Джонсон під час переливання крові. Фото: YouTube BryanJohnson

Такий парабіоз уже 100 років вивчається, і результати майже завжди однакові. Стара миша постійно зістарює молоду, але молода, якщо і впливає на стару, то тільки тимчасово і за обмеженими показниками.

"А продовження життя від такої процедури ніколи не було помічено. Тож зістарити когось — будь ласка, рецепт зрозумілий. А ось омолодження — це складно. Мені пощастило близько працювати з людьми, які провели безліч таких операцій на тваринах, і вони кажуть, що на один позитивний опублікований результат припадає 10 негативних, які жодного ефекту молодої крові не показали", — додав генетик.

Проблема в тому, що всі експерименти з негативним результатом автори не хочуть публікувати, бо це не дасть їм авторитету, а тільки витратить їхній час.

"А журнали не хочуть публікувати, бо це не принесе їм читачів. Це називається ро5іїіме-гезціїє ріаз, і це одна із серйозних проблем усієї науки. Останні 15 років стали з'являтися точкові дослідження, які показали, що молода кров щось покращує", — зазначив Олександр Коляда.

Дослiд на мишах

"Наприклад, молода кров покращувала когнітивні здібності дорослих мишей. Це жваво обговорювали через те, що в головах футуристів це звучало як майбутнє переливання заможним старим з деменцією крові їх молодих коханок та дітей. Але доказів ефекту навіть на мишах було небагато. Деякі позитивні ефекти від молодої крові у парабіонтних мишей були для м'язів і печінки. Але треба розуміти, що в таких експериментах йдеться про тривалий обмін усією плазмою крові в організмах молодого і старого", — додав вчений.

Тобто старе тіло під'єднали до довготривалої батарейки, а всі шкідливі фактори в його крові сильно розбавили на тривалий час. Тут важлива доза ефекту. | всі отримані таким способом ефекти нещадно зменшуються в бік нуля, коли ми говоримо про разові переливання якихось смішних 105 крові однієї людини іншій.

"У нашому редукціоністичному світі просто "молода кров", "позитивне мислення", і все добре проти всього поганого — нікого не влаштовує. Нам треба конкретність. Який з 10 000 білків крові має ефект на швидкість старіння? І такий білок був пред'явлений. Ним виявився СОНПЇ, помічений у цьому ефекті групою з Гарварду в 2013 році. Після цього він був розкритикований і вже багато років ніяк не фігурує в перегонах потенційних молекул проти старіння", — розповів вчений.

Цікаві факти про "молоду кров"

У молодих високий рівень гормонів, і вони впливають на старі тканини. Тоді справа не в крові, а можна просто вколоти собі гормон росту чи ще щось. Або побігати. Розведення старого. У старій крові потенційно є шкідливі молекули. Якщо їх розбавити чимось, то вони діють менш інтенсивно. Тоді не важливо, чим ти розбавляєш кров — молодою кров'ю, розчином альбуміну чи пропускаєш через фільтр. І є аргументи на користь такої дії. Найромантичніший підхід. У молодої крові може бути якийсь фактор, який впливає на старіння. Раніше такий фактор шукали серед клітин, потім білків, зараз — екзосом. Але вивчення старіння — це довгий процес, і є кандидати, але поки що не багатообіцяючі.

У 2016 році в США з'явився стартап Апібгозіа, який пропонував переливати кров молодих людей старшим. Процедура коштувала 8 000 доларів, і нею офіційно скористалися 600 осіб, У 2019 році КОА ввічливо попросила припинити їхню діяльність, оскільки неможливо обіцяти людям ефект, якого не доведено. Крім того, будь- яке переливання крові несе потенційні ризики.

"Там може виявитися невиявлена інфекція, а також зберігати кров можна тисячею неправильних способів. Загалом, як тоді, так і зараз, для широкого використання і медичного визнання потрібно більше доказів ефективності. Тільки назву для стартапу, що працює над лонгевіті, зіпсували. Амброзія, згідно грецького міфу, давала богам Греції молодість і безсмертя", — додав Олександр Коляда.

Нині переливання молодої крові немолодим людям поповнює арсенал цікаво-перспективно-красиво- звучних, але небезпечних засобів для поліпшення свого здоров'я. Але перед широким застосуванням, звісно, має бути проведено багато досліджень.

Браян Джонсон з батьком під час переливання крові. Фото: YouTube BryanJohnson

"Поки що таких досліджень немає. Щодо конкретних особистостей | їхніх експериментів над собою, моя думка полягає в тому, що люди і так вже роблять багато дивного зі своїм тілом. Підходи Брайана Джонсона, на мою думку, не є найдивнішими і найризикованішими серед того, що я зустрічав", — резюмував вчений.

Раніше ми писали, що вчений генетик розповів, як цукор впливає на старіння.