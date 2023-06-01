Брайан Джонсон с сыном. Фото: instagram bryanjohnson

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Американский 45-летний миллионер Брайан Джонсон давно в поисках инструкций, как жить в собственном теле. И нынешние его инструкции уже давно стали поводом для шумихи в кругах биохакеров и поклонников здорового образа жизни, которые им сочувствуют.

Об этом рассказал ученый генетик Александр Коляда.

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"Сначала он поразил всех своей статьей, где рассказал все премудрости своего подхода к здоровью. доказанные, но интересные способы замедлить старение и быть здоровым. Он тратит на это миллионы", — прокомментировал генетик.

Брайан Джонсон. Фото: YouTube BryanJohnson

Но сейчас он пошел еще дальше и рассказал, что переливает кровь 17-летнего сына. Затем переливает свою кровь отцу, все это для омоложения.

Брайан Джонсон с сыном и отцом. Фото: YouTube BryanJohnson

Идея переливать кровь

"Идея переливать или пересаживать себе что-то молодое для омоложения не нова. В 1864 году Пауль Берт придумал специальную хирургическую операцию, позволяющую кровоток двух организмов. Это называется парабиоз. Его используют для разных исследований. А вот если парабионты будут всех возрастов, то у нас будет гетерохронный парабиоз (разновозрастной). Это когда сшивают молодую и старую мышь боками на несколько недель или месяцев. За это время их тела продуцируют кровь, и они обмениваются ею. Затем мышей расшивают и наблюдают, как они будут жить дальше", — сказал учёный.

Брайан Джонсон во время переливания крови. Фото: YouTube BryanJohnson

Такой парабиоз уже 100 лет изучается и результаты почти всегда одинаковы. Старая мышь постоянно устаревает молодую, но молодая, если и влияет на старую, то только временно и по ограниченным показателям.

"А продление жизни от такой процедуры никогда не было замечено. Так что состарить кого-то — пожалуйста, рецепт ясен. А вот омоложение — это сложно. Мне посчастливилось близко работать с людьми, которые провели множество таких операций на животных, и они говорят, что на один положительный опубликованный результат приходится на 10 негативных, которые никакого эффекта молодой крови не показали", — добавил генетик.

Проблема в том, что все эксперименты с отрицательным результатом авторы не хотят публиковать, потому что это не даст им авторитета, а только потратит их время.

"А журналы не хотят публиковать, потому что это не принесет им читателей. Это называется ро5иииме-гезциириаз, и это одна из серьезных проблем всей науки. Последние 15 лет стали появляться точечные исследования, которые показали, что молодая кровь что-то улучшает", — отметил Александр Коляда.

Исследование на мышах

"Например, молодая кровь улучшала когнитивные способности взрослых мышей. Это живо обсуждали из-за того, что у изголовья футуристов это звучало как будущее переливание состоятельным старикам с деменцией крови их молодых любовниц и детей. Но доказательств эффекта даже на мышах было немного. Некоторые положительные эффекты молодой крови у парабионтных мышей были для мышц и печени. Но надо понимать, что в таких экспериментах речь идет о длительном обмене всей плазмой крови в организмах молодого и старого", — добавил ученый.

То есть старое тело подсоединили к долговременной батарейке, а все вредные факторы в крови сильно разбавили на длительное время. Здесь важна доза эффекта. | все полученные таким способом эффекты беспощадно уменьшаются в сторону нуля, когда мы говорим о разовых переливаниях смешных 105 крови одного человека другому.

"В нашем редукционистическом мире просто "молодая кровь", "положительное мышление", и все хорошо против всего плохого - никого не устраивает. Нам нужна конкретность. Какой из 10 000 белков крови имеет эффект на скорость старения? И такой белок был предъявлен" "Им оказался СОНПИ, замеченный в этом эффекте группой из Гарварда в 2013 году. После этого он был раскритикован и уже много лет никак не фигурирует в гонке потенциальных молекул против старения", — рассказал ученый.

Интересные факты о "молодой крови"

У молодых высокий уровень гормонов, и они влияют на старые ткани. Тогда дело не в крови, а можно просто уколоть себе гормон роста или еще что-нибудь. Или побегать. Разведение старика. В старой крови потенциально имеются вредные молекулы. Если их разбавить чем-нибудь, то они действуют менее интенсивно. Тогда не важно, чем ты разбавляешь кровь – молодой кровью, раствором альбумина или пропускаешь через фильтр. И есть доводы в пользу такого действия. Самый романтичный подход. У молодой крови может быть какой-то фактор, влияющий на старение. Раньше такой фактор искали среди клеток, потом белков, сейчас экзосом. Но изучение старения – это долгий процесс, и есть кандидаты, но пока не многообещающие.

В 2016 году в США появился стартап Апибгозиа, предлагавший переливать кровь молодых людей постарше. Процедура стоила 8 000 долларов, и ею официально воспользовались 600 человек. В 2019 году КОА вежливо попросила прекратить их деятельность, поскольку невозможно обещать людям не доказанный эффект. Кроме того, любое переливание крови несет потенциальные риски.

"Там может оказаться необнаруженная инфекция, а также сохранять кровь можно тысячей неправильных способов. В общем, как тогда, так и сейчас, для широкого использования и медицинского признания требуется больше доказательств эффективности. Только название для стартапа, работающего над лонгевитом, испортили. Амброзия, согласно греческому мифу, давала богам Греции молодость и бессмертие", — добавил Александр Коляда.

Сейчас переливание молодой крови пожилым людям пополняет арсенал интересно-перспективно-красиво-звучащих, но опасных средств для улучшения своего здоровья. Но перед широким применением, конечно, должно быть проведено множество исследований.

Брайан Джонсон с отцом во время переливания крови. Фото: YouTube BryanJohnson

"Пока таких исследований нет. Что касается конкретных личностей | их экспериментов над собой, мое мнение заключается в том, что люди и так уже делают много удивительного со своим телом. Подходы Брайана Джонсона, по моему мнению, не самые странные и рискованные среди того, что я встречал", — резюмировал ученый.

Ранее мы писали, что ученый генетик рассказал, как сахар влияет на старение.