Чи шкідливо народжувати після 30 років

Сперматозоїди та яйцеклітина. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У сучасному суспільстві прийнято "підганяти" людей до планування дітей у більш ранньому віці через те, що молодий організм краще справляється з дітородною функцією. Але для тих, хто не поспішає до зачаття дітей, є цікаві дослідження пов'язані з пізнім батьківством та високим інтелектом майбутніх дітей.

Про це повідомив вчений генетик Олександр Коляда.

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"Я пізня дитина, і з'явився у батьків, коли їм було за 40. Ми всі переважно чуємо про те, що народжувати після 35 років шкідливо, тому що підвищується ризик народження дитини з хромосомними патологіями", — повідомив вчений.

Ілюстрація генів. Фото: Freepik

Чи ризик високий?

По-перше, підвищення цього ризику треба знати. Якщо 30 років цей ризик 0,2%, то 40 років — 0,8%.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

По-друге, цей ризик також підвищується і під час пологів до 20 років, про що мало говорять.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

По-третє, це ризик не хворих дітей через різні хвороби, а лише по хромосомних патологіях, які до того ж легко моніторяться при вагітності за допомогою тестів.

"Є й інші ризики, але вже пов'язані зі здоров'ям матері, але ці ризики залежать не від віку матері, а від її біологічного віку та здоров'я. Отже, справа не у віці, а у формі матері", — пояснив генетик.

Плюси пізнього батьківства

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Високий інтелект

"Якщо порівняти дітей, які народилися у батьків у 20 і в 40 років, то у других набагато вищий шанс мати високий інтелект. Але тут, мабуть, зрілість та освіта батьків також позначається", — прокоментував Олександр Коляда.

Ризик ожиріння знижений

"Ризик ожиріння у пізніх батьків значно нижчий, ніж у тих, кого матері народили у 20 років. При цьому не зовсім зрозуміло, як це працює, імовірно, є біологічні та поведінкові причини", — сказав учений.

Тривала "молодість"

Що вік батька, то довше в дитини теломери — одне із добрих молекулярних маркерів старіння. Що довші теломери, то більше вписувалося клітини мають потенціал до поділу і, отже, далі від старіння перебувають у своєму шляху. Це відбувається тому, що в сперматозоїдах у чоловіків з кожним роком теломери трохи подовжуються, і пізніші батьки встигають передати нащадкам ці якісніші теломери.

Ілюстрація теломерів. Фото: Shutterstock

"Отже є й біологічні та поведінкові причини, чому пізніше батьківство несе плюси для здоров'я та інтелекту дитини", — резюмував генетик.

Раніше ми писали, що вчений розповів, чи керують гени нашим життям.