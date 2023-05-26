Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Генетик сообщил, что у поздних родителей появляются более умные дети arrow

Генетик сообщил, что у поздних родителей появляются более умные дети

26 мая 2023 06:10
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Вредно ли рожать после 30 лет
Сперматозоиды и яйцеклетка. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В современно обществе принято "подгонять" людей к планированию детей в более раннем возрасте по причине того, что молодой организм лучше справляется с детородной функцией. Но для тех, кто не спешит к зачатию детей есть интересные исследования связанные с поздним родительством и высоким интеллектом будущих детей. 

Об этом сообщил ученый генетик Александр Коляда

Читайте также:

"Я поздний ребенок, и появился у родителей, когда им было за 40. Мы все в основном слышим о том, что рожать после 35 лет вредно, потому что повышается риск рождения ребенка с хромосомными патологиями", — сообщил ученый. 

Иллюстрация генов. Фото: Freepik

Действительно ли риск высокий? 

Во-первых, повышение этого риска надо знать. Если в 30 лет этот риск 0,2%, то в 40 лет — 0,8%. 

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Во-вторых, этот риск также повышается и при родах до 20 лет, о чем мало говорят.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

В-третьих, это риск не больных детей по разным болезням, а только по хромосомным патологиям, которые к тому же легко мониторятся при беременности с помощью тестов.

"Есть и другие риски, но уже связанные со здоровьем матери, но эти риски зависят не от возраста матери, а от ее биологического возраста и здоровья. Так что дело не в возрасте, а в форме матери", — объяснил генетик. 

Плюсы позднего родительства 

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Высокий интеллект 

"Если сравнить детей, родившихся у родителей в 20 и в 40 лет, то у вторых намного выше шанс иметь высокий интеллект. Но здесь, видимо, зрелость и образование родителей также сказывается", — прокомментировал Александр Коляда. 

Риск ожирения снижен 

"Риск ожирения у поздних родителей сильно ниже, чем у тех, кого матери родили в 20 лет. При этом не совсем понятно, как это работает, вероятно есть биологические и поведенческие причины", — сказал ученый. 

Продолжительная "молодость"

Чем выше возраст отца, тем длиннее у ребенка теломеры — один из хороших молекулярных маркеров старения. Чем длиннее теломеры, тем больше клетки имеют потенциал к делению и следовательно, дальше от старения находятся на своем пути. Это происходит потому, что в сперматозоидах у мужчин с каждым годом теломеры немного удлиняются, и более поздние отцы успевают передать потомкам эти более качественные теломеры. 

Иллюстрация теломеров. Фото: Shutterstock

"Так что есть и биологические и поведенческие причины, почему позднее родительство несет плюсы для здоровья и интеллекта ребенка", — резюмировал генетик. 

Ранее мы писали, что ученый рассказал, управляют ли гены нашей жизнью.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас