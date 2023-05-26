Вредно ли рожать после 30 лет

Сперматозоиды и яйцеклетка. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В современно обществе принято "подгонять" людей к планированию детей в более раннем возрасте по причине того, что молодой организм лучше справляется с детородной функцией. Но для тех, кто не спешит к зачатию детей есть интересные исследования связанные с поздним родительством и высоким интеллектом будущих детей.

Об этом сообщил ученый генетик Александр Коляда.

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"Я поздний ребенок, и появился у родителей, когда им было за 40. Мы все в основном слышим о том, что рожать после 35 лет вредно, потому что повышается риск рождения ребенка с хромосомными патологиями", — сообщил ученый.

Иллюстрация генов. Фото: Freepik

Действительно ли риск высокий?

Во-первых, повышение этого риска надо знать. Если в 30 лет этот риск 0,2%, то в 40 лет — 0,8%.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Во-вторых, этот риск также повышается и при родах до 20 лет, о чем мало говорят.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

В-третьих, это риск не больных детей по разным болезням, а только по хромосомным патологиям, которые к тому же легко мониторятся при беременности с помощью тестов.

"Есть и другие риски, но уже связанные со здоровьем матери, но эти риски зависят не от возраста матери, а от ее биологического возраста и здоровья. Так что дело не в возрасте, а в форме матери", — объяснил генетик.

Плюсы позднего родительства

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Высокий интеллект

"Если сравнить детей, родившихся у родителей в 20 и в 40 лет, то у вторых намного выше шанс иметь высокий интеллект. Но здесь, видимо, зрелость и образование родителей также сказывается", — прокомментировал Александр Коляда.

Риск ожирения снижен

"Риск ожирения у поздних родителей сильно ниже, чем у тех, кого матери родили в 20 лет. При этом не совсем понятно, как это работает, вероятно есть биологические и поведенческие причины", — сказал ученый.

Продолжительная "молодость"

Чем выше возраст отца, тем длиннее у ребенка теломеры — один из хороших молекулярных маркеров старения. Чем длиннее теломеры, тем больше клетки имеют потенциал к делению и следовательно, дальше от старения находятся на своем пути. Это происходит потому, что в сперматозоидах у мужчин с каждым годом теломеры немного удлиняются, и более поздние отцы успевают передать потомкам эти более качественные теломеры.

Иллюстрация теломеров. Фото: Shutterstock

"Так что есть и биологические и поведенческие причины, почему позднее родительство несет плюсы для здоровья и интеллекта ребенка", — резюмировал генетик.

Ранее мы писали, что ученый рассказал, управляют ли гены нашей жизнью.