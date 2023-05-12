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Генетик розповів чи омолоджують пологи організм

12 травня 2023 12:41
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи омолоджують пологи органзм
Вагітна жінка. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Існує теорія, що пологи омолоджують жіночий організм. Проте чи так це насправді розповів чений генетик. 

Про це розповів вчений генетик Олександр Коляда.

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"Ми цього не знаємо, щодо пологів. Всі жінки кажуть, що це їх оновлює та багато лікарів про це кажуть, але я такого не спостерігав. Пологи це травматична ситуація, тому статистично, кожна наступна дитина зменшує тривалість життя жінки. Чим більше ти народжуєш, тим менше ти живеш. Але це зазвичай через те, що пологи травматичні, часто буває і тому, якась кількість жінок через них отримує якісь захворювання, або травми, або навіть вмирає. Через це тривалість життя трохи менше", — повідомив вчений. 

Жінка тримає дитину. Фото: Freepik

До того же генетик розповів, що зазвичай, коли жінки вигодовують дитину грудним молоком, вних справді виробляється окситоцин, проте він не має нічого спільного з омолодження жіночого організму. 

"Але я не сторонник цієї теорії, що якісь гормони, їх дуже багато виробляється, я кормлю грудьми, отримую окситоцин, тому живу довше — ось це мені не налазить на наукову концепцію, це щось з іншої сфери", — додав Олександр Коляда. 

Жінка чекає на появу дитини. Фото: Freepik

Генетик зауважує, що кожні наступні пологи для жінки зменшують тривалість її життя. 

"Останій час я багато думаю над тим, що треба частіше казати "я не знаю", всім нам, ось чим більше я зараз читаю освітніх лекцій, мені дуже не вистачає цього сердечного визнання, що хтось може чогось не знати і треба це відкрито говорити, що наука не знає. Це рідкісне явище, а потрібно говорити, що ми не знаємо, немає достатньої кількості досліджень. Жінки, які кажуть, що пологи омолоджують, але статистика показує, що якщо об'єктивно казати, то кожні наступні пологи, це скорочення тривалості життя", — резюмував вчений. 

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