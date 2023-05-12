Омолаживают роды организма.

Генетик рассказал, омолаживают ли роды организм
Есть теория, что роды омолаживают женский организм. Однако так ли это действительно рассказал генетик.
Об этом рассказал ученый генетик Александр Коляда.
"Мы этого не знаем относительно родов. Все женщины говорят, что это их обновляет и многие врачи об этом говорят, но я такого не наблюдал. Роды это травматическая ситуация, поэтому статистически, каждый следующий ребенок уменьшает продолжительность жизни женщины. Чем больше ты рожаешь , тем меньше ты живешь. Но это обычно из-за того, что роды травматичны, часто бывает и потому, какое-то количество женщин из-за них получает какие-то заболевания, или травмы, или даже умирает. Из-за этого продолжительность жизни немного меньше", — сообщил ученый.
К тому же генетик рассказал, что обычно, когда женщины вскармливают ребенка грудным молоком, в них действительно производится окситоцин, однако он не имеет ничего общего с омоложением женского организма.
"Но я не приверженец этой теории, что какие-то гормоны, их очень много производится, я кормлю грудью, получаю окситоцин, поэтому живу дольше - вот это мне не налезает на научную концепцию, это что-то из другой сферы", — добавил Александр Коляда.
Генетик отмечает, что каждые последующие роды для женщины уменьшают продолжительность ее жизни.
"Последнее время я много думаю над тем, что нужно чаще говорить "я не знаю", всем нам, вот чем больше я сейчас читаю образовательных лекций, мне очень не хватает этого сердечного признания, что кто-то может чего-то не знать и надо это открыто говорить Женщины, которые говорят, что роды омолаживают, но статистика показывает, что если объективно говорить, то каждые последующие роды, это сокращение продолжительности жизни", — резюмировал ученый.
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