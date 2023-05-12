Омолаживают роды организма.

Беременная женщина. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Есть теория, что роды омолаживают женский организм. Однако так ли это действительно рассказал генетик.

Об этом рассказал ученый генетик Александр Коляда.

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"Мы этого не знаем относительно родов. Все женщины говорят, что это их обновляет и многие врачи об этом говорят, но я такого не наблюдал. Роды это травматическая ситуация, поэтому статистически, каждый следующий ребенок уменьшает продолжительность жизни женщины. Чем больше ты рожаешь , тем меньше ты живешь. Но это обычно из-за того, что роды травматичны, часто бывает и потому, какое-то количество женщин из-за них получает какие-то заболевания, или травмы, или даже умирает. Из-за этого продолжительность жизни немного меньше", — сообщил ученый.

Женщина, держащая ребенка. Фото: Freepik

К тому же генетик рассказал, что обычно, когда женщины вскармливают ребенка грудным молоком, в них действительно производится окситоцин, однако он не имеет ничего общего с омоложением женского организма.

"Но я не приверженец этой теории, что какие-то гормоны, их очень много производится, я кормлю грудью, получаю окситоцин, поэтому живу дольше - вот это мне не налезает на научную концепцию, это что-то из другой сферы", — добавил Александр Коляда.

Женщина ждет появления ребенка. Фото: Freepik

Генетик отмечает, что каждые последующие роды для женщины уменьшают продолжительность ее жизни.

"Последнее время я много думаю над тем, что нужно чаще говорить "я не знаю", всем нам, вот чем больше я сейчас читаю образовательных лекций, мне очень не хватает этого сердечного признания, что кто-то может чего-то не знать и надо это открыто говорить Женщины, которые говорят, что роды омолаживают, но статистика показывает, что если объективно говорить, то каждые последующие роды, это сокращение продолжительности жизни", — резюмировал ученый.

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