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Вчений розповів, чи керують гени нашим життям

12 травня 2023 22:10
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи правда, що людина шукає собі партнера за генами
Вчений генетик. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Теорія про те, що ми ніякі не піднесені романтики, а звичайний "мішок з генами", який за запахом шукає собі партнера спроможного дати здорове потомство та більш захищений від вірусів та хвороб. Що про це говорить сучасна наука. 

Про це розповів вчений генетик Олександр Коляда.

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"Це не теорія, це правда. Подивіться на себе в дзеркало, де ви бачите якусь романтику чи душу. Звичайно люди це "мішки з генами" і гени керують нашою поведінкою, вони натякають кого з партнера потрібно обрати, вони натякають, яку їжу ти хочеш їсти, вони натякають ким ти маеш бути. Вони дуже складно натякають, комунікуючи зі світом, зважаючи на те, що зараз модно, прибутково чи красиво, але все одно мотиви суто генетичні", — зауважив генетик. 

Генетичні зв'язки. Фото: Freepik

"У вашій повединці все зводиться до дуже базових людей, які потрибні гени для того, щоб народити нових дітей, передати чим їм, чи іншим якимось людям, їх дітям, якусь культурну інформацію", — сказав Олександр Коляда. 

Навіть вибір оточення та бажання робити добріі справі залежать від ДНК людини. 

Ілюстративне зображення генів. Фото: Freepik

"Бажано своїм, або найбільш спорідненим за генами, є така теорія  Фішера, яка каже, що ціна одного твого брата, це як ціна двох кузенів. Тобто ти готовий творити добро настільки багато, наскільки вони споріднені до тебе генетично. Тому для свого брата чи сестри ти можеш зробити більше добра, а для своїх кузенів вже в два рази менше, для своїх триюрідних ще в два рази менше. Ось такі альтруїстична теорія. Ми ті, хто ми є, але не потрібно забувати, що в цьому світі ми слюсар, або вчителька, або блогер, що ми все ж таки зроблені з ДНК, генів, ми не далеко пішли від якоїсь амеби, або щура, ми всі родичі, просто не потрібно вважати себе чимось настільки унікальним", — резюмував генетик. 

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