Правда ли, что человек ищет себе партнера по генам

Ученый генетик. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Теория о том, что мы никакие не преподнесенные романтики, а обычный "мешок с генами", который по запаху ищет себе партнера, способного дать здоровое потомство и более защищенный от вирусов и болезней. Что же об этом говорит современная наука.

Об этом рассказал ученый генетик Александр Коляда.

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"Это не теория, это правда. Посмотрите на себя в зеркало, где вы видите какую-нибудь романтику или душу. Конечно люди это "мешки с генами" и гены управляют нашим поведением, они намекают кого из партнера нужно выбрать, они намекают, какую еду ты хочешь есть, они намекают кем ты должен быть. Они очень сложно намекают, общаясь с миром, учитывая, что сейчас модно, прибыльно или красиво, но все равно мотивы сугубо генетические", — отметил генетик.

Генетические связи. Фото: Freepik

"В вашем поединке все сводится к очень базовым людям, которые нужны гены для того, чтобы родить новых детей, передать чем им или другим каким-то людям, их детям, какую-то культурную информацию", — сказал Александр Коляда.

Даже выбор окружения и желания делать добрые дела зависят от ДНК человека.

Иллюстративное изображение генов. Фото: Freepik

"Желательно своим, или наиболее родственным генам, есть такая теория Фишера, которая говорит, что цена одного твоего брата, это как цена двух кузенов. То есть ты готов творить добро настолько много, насколько они родственны тебе генетически. Поэтому для своего брата или сестры ты можешь сделать больше добра, а для своих кузенов уже в два раза меньше, для своих триюродных еще в два раза меньше.Вот такие альтруистическая теория. или учительница, или блоггер, что мы все же сделаны из ДНК, генов, мы не далеко ушли от какой-то амебы, или крысы, мы все родственники, просто не нужно считать себя чем-то столь уникальным", — резюмировал генетик.

Ранее мы писали, что генетик рассказал омолаживающий роды организм.