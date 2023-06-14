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Сдавать кровь даже полезно: в МОЗ опровергли мифы о донорстве

14 июня 2023 13:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как стать донором крови
Донор крови. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В МОЗ сообщили, что ваша кровь — донат в общую Победу Украины над врагом и "спасательный круг" для пациентов в критических состояниях. Запасы крови и ее компонентов нужны всегда.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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кровь
Пробирка крови. Фото: Freepik

Крови достаточно

О донорстве часто говорят в СМИ и социальных сетях. Поэтому у многих может сложиться ложное впечатление, что крови всегда достаточно.

"Впрочем, статистика свидетельствует, что 60% населения планеты нет противопоказаний по донорству, но из них только 5% сдают кровь", — сообщили врачи.

Сдавать кровь — опасно

Донорство крови не только вполне безопасно, но и полезная для здоровья процедура. Для взятия крови используются только одноразовые и стерильные системы, индивидуальные для каждого человека.

кровь
Забор крови. Фото: Freepik

"Регулярные донации уменьшают риск развития тромбозов, сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований", — добавили медики.

Донорство — больно и долго

В МОЗ сообщают, что относительно неприятным моментом можно считать только сам укол иглой.

"Процесс сдачи крови быстрый и безболезненный. Вместе с предварительным осмотром вся процедура занимает до часа", — добавили медики.

Есть потребность только в редких группах крови

На самом деле, чем самая распространенная у вас группа крови, тем больше ее нужно для запасов.

"Потребность в крови, как редких, так и распространенных группах, есть всегда. Если вы сдаете кровь не конкретному реципиенту, то она поступает в общий банк крови. Там она будет сохраняться до тех пор, пока не возникнет срочная потребность в переливании крови. Чем более распространена кровь, группа крови тем больше ее нужно", — отметили в МОЗ.

Сколько крови забирают

"В организме взрослого человека, кровь занимает около 7% от массы тела: если донор весит 80 килограммов, речь идет о 5,5 литра. При этом во время донации за один раз забирают до 450 мл крови. Поэтому это никоим образом не вредит вашему. здоровью, однако совершенно точно может спасти чью-то жизнь", — рассказали медики.

кровь
Специалист исследует кровь. Фото: Freepik

Нужно ли вести здоровый образ жизни, чтобы стать донором крови

"Донором может стать каждый и каждая, стоит всего три дня перед донацией придерживаться определенных рекомендаций по питанию. Донорство не требует особого образа жизни", — сообщили врачи.

Как стать донором

"Стать донором очень просто позвоните в центр крови своего города и запишитесь на определенный день и время", — резюмировали в МОЗ.

Ранее мы писали о 45-летнем миллионере, поразившем мир своей историей. Он переливает кровь для омоложения.

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